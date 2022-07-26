Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional en 2024

Rusia confirmó que se retirará de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) después del 2024, informó Yuri Borisov, el nuevo jefe de Roscosmos, la estación espacial rusa. Ello como consecuencia del conflicto entre el país ex soviético y las naciones de occidente.

Borisov informó este martes que se retirarán hasta 2024 para cumplir con los compromisos adquiridos con la Estación Espacial Internacional y posteriormente comenzarán a formar una estación orbital propia.

“Como saben operamos en cooperación internacional en la Estación Espacial Internacional. Sin duda cumpliremos con todas nuestras obligaciones con nuestros socios. Pero se ha tomado la decisión de retirarnos de la estación después de 2024. Creo que para este momento comenzaremos a formar una estación orbital de Rusia”, dijo Yury Boriso al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Asimismo compartió una imagen sobre cómo será la próxima estación espacial rusa, a la cual planea nombrar ROSS; no obstante, los primeros elementos de la nueva estación espacial rusa se lanzarán hasta 2028.

|Reuters

NASA quiere que Rusia se quede hasta 2030

Sin embargo, la NASA dijo que está en conversaciones con Roscosmos para extender la participación de Rusia en la Estación Espacial Internacional hasta 2030, petición que la Casa Blanca aprobó a principios de este año.

La NASA ha visto a Rusia como crucial para mantener la estación espacial en funcionamiento, y los funcionarios de la agencia están interesados en mantener la asociación hasta 2030, dijeron funcionarios anteriormente.

¿Qué países trabajan en la Estación Espacial Internacional?

La Estación Espacial Internacional cuenta con Canadá, Japón, la Agencia Espacial Europea (EE) y otros socios, pero Rusia y EE son los propulsores que controlan la posición de la estación en órbita, mientras que una red eléctrica estadounidense mantiene el puesto de avanzada en funcionamiento.

A principios de este mes, Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el intercambio de vuelos de astronautas a la estación espacial, permitiendo que los cosmonautas vuelen en vehículos estadounidenses a cambio de que los astronautas estadounidenses vuelen en la Soyuz de Rusia .