NASA y Roscosmos integran sus vuelos a Estación Espacial Internacional

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial de Rusia (Roscosmos), firmaron un acuerdo para integrar sus vuelos rumbo al "Complejo Orbital".

Mediante dicho acuerdo, se permitirá a los cosmonautas (astronautas rusos) volar en naves espaciales de fabricación estadunidense, mientras que los astronautas estadunidenses podrán viajar a bordo de las cápsulas rusas Soyuz, en viajes a la Estación Espacial Internacional.

En un comunicado de Roscosmos, la Agencia Espacial de Rusia, se señaló que: "El acuerdo es de interés para Rusia y Estados Unidos y promoverá el desarrollo de la cooperación en el marco del programa de la ISS (Estación Espacial Internacional)". La agencia rusa añadió que con ese acuerdo se facilitará la "exploración del espacio exterior con fines pacíficos".

NASA, Russian space agency sign deal to share space station flights - Roscosmos https://t.co/oPBxEK29Qy pic.twitter.com/0ZMXsb28bo — Reuters (@Reuters) July 15, 2022

Rusia y Estados Unidos acuerdan viajes cruzados al espacio

Conforme a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), los primeros vuelos integrados en el marco del nuevo acuerdo se realizarán para el próximo mes de septiembre (2022).

El primer vuelo estará integrado por el astronauta estadunidense Frank Rubio, quien será enviado rumbo a la Estación Espacial Internacional junto con los cosmonautas rusos, Sergei Prokopyev y Dmitri Petelin. Ellos serán enviados al Complejo Orbital desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, un lugar arrendado por Rusia.

En "contraparte", la cosmonauta de Rusia Anna Kikina, se unirá a la tripulación integrada por dos astronautas estadunidenses y un astronauta japonés para ser enviados rumbo al laboratorio orbital, lo harán a bordo de un vuelo de la Crew Dragon de SpaceX que será lanzada desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) en la Florida, Estados Unidos.

La NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos firmaron un acuerdo para integrar vuelos a la Estación Espacial Internacional, lo que permitirá a cosmonautas rusos volar en naves fabricadas en EU a cambio de que astronautas estadounidenses viajen en la Soyuz de Rusia🇺🇸🇷🇺

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¿Cuántas agencias espaciales existen en el mundo?

La NASA (National Aeronautics and Space Administration), es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Roscosmos (Российское авиационно-космическое агентство), es la Agencia Espacial de Rusia.

La CNSA (China National Space Administration), es la Agencia espacial de China.

La UAESA, UAE Space Agency, es la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos.

La ESA, es la Agencia Espacial Europea.