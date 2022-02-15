Rusia critica a EU por por agravar tensiones en Ucrania

Estados Unidos (EU) y el Reino Unido están avivando el conflicto al exagerar las tensiones entre Rusia y Ucrania y estimular los temores de una "invasión" rusa, lo que viola las convenciones de las Naciones Unidas, señaló la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova.

En una serie de publicaciones a través de sus redes sociales, Zajárova criticó a Estados Unidos (EU) por inventar y propagar acusaciones sin fundamento contra otros países para justificar sus propias conductas intimidatorias.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania se han agravado recientemente, debido a que Estados Unidos y otros países envían continuamente armas y municiones a Ucrania.

Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, confirmó que el país había recibido un envío de sistemas de misiles antiaéreos Stinger de fabricación estadunidense. En total, Ucrania ha recibido hasta la fecha 17 lotes de armas y 1,500 toneladas de municiones.

El Ministerio de Infraestructura de Ucrania también aclaró que los rumores acerca de que el país "está a punto de cerrar su espacio aéreo" no eran ciertos y que "el Gobierno de Ucrania aún no había tomado ninguna decisión".

El ministerio también descartó los rumores de que el país "impondría restricciones a las aerolíneas que operan en Ucrania".

💬 #Zajárova: Lo que EEUU y Gran Bretaña están haciendo ahora es propaganda de guerra.



❗️ Su retórica agresiva oculta el suministro de armas a Ucrania, envío de instructores militares a este país, así como los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas. pic.twitter.com/1hd8b3p46h — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) February 14, 2022

Biden y Johnson reiteran su apoyo a Ucrania

En contraparte, el presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, ratificaron su voluntad de imponer "graves consecuencias" a Rusia si "elige una mayor escalada militar" contra Ucrania.

Conforme a un comunicado publicado por la Casa Blanca, los dos líderes llegaron a un acuerdo después de mantener una conversación telefónica sobre sus últimos compromisos diplomáticos con respecto a la crisis de Ucrania.

.@POTUS spoke with President Zelenskyy today to make clear the U.S. would respond swiftly and decisively to any further Russian aggression against Ukraine. The leaders agreed on the need to continue pursuing diplomacy and deterrence in response to Russia’s military build-up. — The White House (@WhiteHouse) February 13, 2022

Estados Unidos y Reino Unido apoyan a Ucrania

Estados Unidos y Reino Unidos reiteraron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y señalaron que mantendrán la coordinación con sus aliados y socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras discuten los esfuerzos para reforzar la capacidad del flanco oriental de la alianza.

Si Rusia continúa con su denominado aumento militar a lo largo de las fronteras con Ucrania, los dos países, según el comunicado, impondrán "graves consecuencias" a Rusia.

President Biden and I agreed this evening there is a crucial window for diplomacy & for Russia to step back from its threats towards Ukraine.



We are united in the face of such threats.



Further incursion into Ukraine will result in far reaching damage for Russia and the world. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2022

Rusia inicia el retiro de soldados de Crimea, cerca de Ucrania

Esto, mientras Rusia comenzó la retirada de sus soldados de Crimea, después de completar una serie de ejercicios militares en la península que le arrebató a Ucrania.