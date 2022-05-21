Rusia corta el suministro de gas a Finlandia; no afectará abasto

Rusia terminó este sábado con las exportaciones de gas hacia Finlandia, después de que el país nórdico se negara a pagar el suministro en rublos, anunció el operador del sistema de gas finlandes Gasgrid.

“Los suministros a través del punto de entrada de Imatra se detuvieron el 21 de mayo de 2022”, confirmó el operador del sistema de gas finlandés en un comunicado.

La empresa rusa Gazprom cortó el servicio este sábado; sin embargo, el mayorista de gas finlandés Gasum se comprometió a mantener el suministro en el país a través del gasoducto Balticconnector.

LNG-terminaalilaiva turvaa Suomen kaasunsaantia sekä teollisuudelle että kotitalouksille ja on siksi tärkeä hanke koko Suomelle. Lue hankkeesta lisää: https://t.co/DaOxLWZeyd#gasgrid #siirrämmeenergiaa pic.twitter.com/bbnHjMsITN — Gasgrid Finland Oy (@GasgridFinland) May 20, 2022

Según Gasgrid, la cantidad de gas que necesita el mercado finlandés se importa a través del punto de entrada de Balticconnector, que conecta Finlandia y Estonia.

“Gasgrid Finlandia supervisa activamente el funcionamiento del mercado del gas y mantiene información actualizada sobre el sistema de transmisión”, afirmó el operador.

Rusia cortó suministro de gas y electricidad a Finlandia

La medida que tomó Rusia se da unos días después de que Finlandia y Suecia decidieron solicitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Mika Wiljanen, presidente de Gasum, consideró que el corte en el suministro es algo “muy lamentable”, pero aseguró que se prepararon para esta situación hace tiempo, por lo que el abasto está garantizado para los próximos meses.

We have published new Gas market news, which include important information about e.g. customer service and market review. You can read the news from here: https://t.co/nptAuDqpph#gasgridfinland #gasmarket #news pic.twitter.com/MD1lxfD7mV — Gasgrid Finland Oy (@GasgridFinland) May 6, 2022

La mayoría de los contratos de suministro europeos están denominados en euros o dólares. Rusia ya había cortado el gas a Bulgaria y Polonia el mes pasado después de que se negaron a cumplir las nuevas condiciones de pago en rublos.

El pasado 14 de mayo Rusia cortó el suministro de electricidad a Finlandia, luego de la advertencia que hizo Moscú tras no recibir pagos por el servicio desde los primeros días de este mes.

La compañía Fingrid explicó que Rusia solo abastecía el 10 por ciento de electricidad al país nórdico, por lo que la suspensión del suministro no representaba un problema grave y se resolvería importando energía eléctrica de Suecia.

