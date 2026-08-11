Rusia libera después de cuatro años preso a exmarine estadounidense por razones humanitarias

El gobierno de Rusia liberó este martes 11 de agosto de 2026 al exmarine estadounidense Robert Gilman, de 32 años, quien permanecía bajo custodia de las autoridades rusas desde enero de 2022. La medida fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien detalló que el presidente ruso Vladimir Putin concedió un indulto formal por razones estrictamente humanitarias, respondiendo a las severas preocupaciones sobre el estado físico y psicológico del ciudadano norteamericano.

La puesta en libertad de Gilman no implicó un intercambio de prisioneros entre ambas naciones. Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremllin y titular del fondo soberano ruso, ratificó que la salida del exmilitar fue por consideraciones médicas, permitiendo su traslado inmediato a territorio estadounidense.

Today, after more than four years of detention in Russia, Robert Gilman is on his way home to be reunited with his family. Mr. Gilman joins over 100 Americans whom President Trump has freed during his second term in office.



We thank Russia for working with Special Envoy Steve… pic.twitter.com/tw9zDX6IMu — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2026

Traslado médico de emergencia a Estados Unidos

Debido a su deteriorado estado de salud, Robert Gilman fue abordado en un avión médico especializado en compañía de su madre y de representantes del gobierno norteamericano. Fuentes de la organización defensora Global Reach indicaron que, aunque Gilman se encuentra consciente y verbaliza, no cuenta con movilidad propia tras haber caído semanas atrás en un cuadro de estupor disociativo a causa de los presuntos malos tratos recibidos en el centro penitenciario.

A su llegada a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington D.C., Gilman será trasladado a un hospital militar en el estado de Texas. En dicho centro médico, el exmarine será sometido a una evaluación integral física y psicológica, siguiendo el protocolo habitual aplicado a los ciudadanos clasificados oficialmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como detenidos de manera injusta.

Fue arrestado por alterar el orden público

Robert Gilman fue arrestado en enero de 2022 tras un incidente con elementos de la policía local en el que las autoridades rusas alegaron alteración del orden público bajo los efectos del alcohol, condenándolo a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, su equipo legal y representantes de Global Reach sostienen que el exmilitar fue agredido previamente por los agentes y que la reacción física fue un accidente, rechazando las acusaciones vertidas por el sistema judicial de Moscú.

Tras confirmarse el vuelo de regreso, la hermana del veterano, Lexie Hudson, atribuyó de manera directa a las gestiones del presidente Donald Trump y al apoyo del senador Ed Markey la salvaguarda de la vida de su hermano. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la liberación de Gilman, enfatizando que el gobierno de Washington mantendrá las presiones diplomáticas sobre el Kremlin para lograr el retorno del resto de los estadounidenses en prisión, entre ellos el ciudadano Stephen Hubbard.