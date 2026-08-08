Estas son las nuevas condiciones de Irán hacia Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irán elevó la tensión internacional este sábado 8 de agosto de 2026 al condicionar la reapertura del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo más vital para el suministro de petróleo en el planeta, a un aumento de exigencias a Estados Unidos.

¿Cuáles son las condiciones?

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, advirtió que la navegación comercial no se reanudará hasta que la administración estadounidense levante el bloqueo naval, retire sus tropas de la región, elimine las sanciones económicas, pague indemnizaciones de guerra y libere los activos financieros iraníes congelados en el extranjero.

Esto frena las expectativas de la comunidad internacional, que confiaba en que las intensas negociaciones mediadas por el Sultanato de Omán permitieran liberar pronto esta angosta vía de agua situada entre las costas iraníes y omaníes. El bloqueo del estrecho, impuesto por la Guardia Revolucionaria de Irán tras los enfrentamientos militares sufridos en febrero contra Estados Unidos e Israel, mantiene restringida la circulación del comercio energético global, presionando al alza el precio del combustible y generando honda preocupación en los mercados financieros internacionales.

¿Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué su cierre afecta en todo el mundo?

Para entender la magnitud del problema, basta con observar la geografía y los mapas del comercio internacional: por el Estrecho de Ormuz transita cerca de la quinta parte del petróleo que se consume diariamente en el mundo. Ubicado como la única salida marítima del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico, este corredor es la puerta de embarque para los buques cisterna que transportan el crudo producido por naciones como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kait y el propio Irán. Cuando el tránsito en Ormuz se interrumpe, el suministro mundial de gasolina y diésel cae bruscamente, provocando un aumento inmediato de costos para las familias y los transportistas a escala global.

Antes de la escalada del conflicto, un promedio de 130 barcos comerciales cruzaban diariamente este estrecho. Hoy en día, datos del rastreo marítimo de la firma Kpler señalan que apenas una docena de embarcaciones se arriesgan a realizar la travesía cada 24 horas, muchas de ellas apagando sus sistemas de geolocalización por satélite para evitar ser detectadas o atacadas en medio del cerco militar de ambos bandos.

La tregua de Pakistan fracasó

El actual estancamiento se deriva del colapso del llamado "Memorando de Islamabad", un frágil acuerdo de alto el fuego pactado en junio pasado con la mediación de Pakistán. Aunque dicho documento preveía una suspensión temporal de las sanciones petroleras y la apertura del canal, Washington y Teherán interpretaron las reglas del juego de manera opuesta. Estados Unidos intentó coordinar una ruta de navegación alternativa que bordeaba el litoral de Omán para evitar que los barcos entraran en aguas jurisdiccionales iraníes. Irán interpretó esta maniobra como una violación a su soberanía sobre la gestión del estrecho y respondió atacando buques mercantes que utilizaban esa vía.

La tensión alcanzó un nuevo pico tras confirmarse que un petrolero de la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company fue alcanzado por proyectiles durante la travesía. La firma emiratí denunció que al menos 15 de sus embarcaciones sufrieron embestidas desde el inicio de las hostilidades. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reiteró que la reapertura física del paso solo ocurrirá si la Casa Blanca cumple con las compensaciones exigidas. En Washington, el vicepresidente JD Vance afirmó en entrevista con la cadena Fox News que su gobierno mantiene el pulso negociador, confiando en que la presión económica obligue a la cúpula iraní a ceder para evitar un colapso mayor.