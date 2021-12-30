Rusia ordena cierre de Memorial, grupo a favor de los derechos humanos

La Corte Suprema de Rusia ordenó el cierre de Memorial, el grupo a favor de los derechos humanos más antiguo del país, por atentar contra la gloria de la nación. Durante su operación, la organización recuperó millones de registros de personas inocentes que fueron ejecutadas, perseguidas y encarceladas por la Unión Soviética.

Según Rusia, la Corte tomó esa decisión porque la fiscalía calificó a Memorial como ‘una amenaza pública’, ya que mancha el ‘pasado glorioso’ con los supuestos crímenes soviéticos.

Además, dicha acusación señaló que la organización violó la llamada 'Ley de Agentes Extranjeros'' por operar con supuesto dinero de Occidente.

En el 2016, el gobierno de Rusia dijo que Memorial recibió financiamiento extranjero en sus redes sociales y que nunca fue especificado.

|Pexels

Memorial y su lucha en favor de los derechos humanos en Rusia

Memorial es una organización que se fundó en 1989 como símbolo de apertura al mundo. A la par, comenzó a estudiar los eventos más turbios de la historia de Rusia.

Asimismo, Memorial se dedicó a visibilizar las violaciones a los derechos humanos de los rusos a través de la historia.

Con esta medida, Rusia reitera que las críticas hostiles hacia el país o su historia no serán permitidas.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos apela en favor de Memorial

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a Rusia suspender la decisión de cerrar Memorial para revisar el caso con más detenimiento.

|Pexels

Este mismo miércoles, Memorial solicitó la ayuda del TEDH con sede en Estrasburgo, de manera urgente para frenar la medida tomada por el gobierno de Vladimir Putin.

Dicha petición llegó hasta las Naciones Unidas, donde lamentaron la decisión de Rusia y afirmaron que "estas acciones disuelven a dos los grupos de defensa de los derechos humanos más respetados del país, Memorial y Memorial Internacional, el cual fue cerrado el martes, y debilitan más a la declinante comunidad de derechos humanos del país”.

A pesar del esfuerzo, Rusia no respondió a la solicitud para negarla o aceptarla.

