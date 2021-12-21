Rusia advierte a Occidente que responderá ante cualquier hostilidad

El mandatario de Rusia dijo que Occidente interpretó incorrectamente el resultado de la Guerra Fría y señaló que Rusia no exige para sí condiciones exclusivas en la esfera de la seguridad, pero advirtió que responderá ante cualquier hostilidad.

Durante una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa ruso, dijo "no pedimos para nosotros ningún tipo de condición exclusiva. Rusia aboga por una seguridad indivisible y en pie de igualdad en todo el espacio eurasiático", afirmó en su intervención, transmitida en directo por la televisión.

Moscú responderá con medidas militares

El mandatario ruso subrayó que en caso de que Occidente mantenga una línea "evidentemente agresiva" Moscú a responderá con "medidas técnico-militares adecuadas" y reaccionará "con firmeza a estos pasos" de hostilidad.

Rusia ha acumulado decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania, exigiendo a la OTAN que se niegue a aceptar a la antigua república soviética como miembro y que garantice que no se enviarán armas ni tropas a ese país.

Los intentos de la OTAN de involucrar al ejército ucraniano en las actividades de la alianza representan una amenaza para la seguridad, dijo Shoigu.

Rusia, señaló, tiene todo el derecho de actuar con el fin de "garantizar su seguridad y soberanía".

Preocupación de Moscú ante presencia militar de Estados Unidos

Putin recalcó la "gran preocupación" de Moscú ante el incremento de la presencia militar de EEUU y la OTAN junto a las fronteras de Rusia y "la celebración de maniobras a gran escala, incluyendo ejercicios no planificados".

En la misma reunión, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Estados Unidos había desplegado unos 8,000 soldados cerca de las fronteras rusas y que, junto con los aliados de la OTAN, realizaba con frecuencia vuelos de aviones bombarderos estratégicos cerca de Rusia.

"Nos preocupa el emplazamiento cerca de Rusia de elementos del sistema de defensa global antimisiles, ubicados en Rumanía, y el próximo emplazamiento de lanzaderas MK-41 en Polonia, que pueden ser adaptadas para el uso de sistemas de ataque Tomahawk", señaló.

El mandatario constató que si esa infraestructura de Occidente continúa acercándose a Rusia, el tiempo de vuelo de los misiles se reduciría a siete o diez minutos y el de las armas hipersónicas a menos de cinco minutos.

"Esto es un grave reto para la seguridad de Rusia", alertó.

Rusia pide garantías de seguridad a Estados Unidos

Por ello, añadió Putin, Rusia ha pedido a EEUU garantías de seguridad "jurídicamente vinculantes a largo plazo".

Putin recordó como Washington se retiró de acuerdos como el de defensa antimisil o el Tratado de Cielos Abiertos.

Un alto diplomático ruso dijo que ya se habían iniciado los contactos entre Moscú y Washington sobre la cuestión de las garantías de seguridad que reclama Rusia, y que existía la posibilidad de que las partes llegaran a un acuerdo.

