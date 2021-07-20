VIDEO: Rusia prueba con éxito su misil hipersónico Zircon

El gobierno de Rusia realizó una prueba que resultó exitosa de un misil hipersónico llamado Zircon, el cual forma parte del arsenal de armas que desarrolla y de las que, aseguran, no hay ningún equivalente en el mundo.

El Ministerio de la Defensa de Rusia informó en un comunicado que el misil hipersónico fue lanzado desde el buque de guerra "Admiral Gorshkov" en el mar Blanco hacia un objetivo en tierra ubicado en la costa del mar de Barents, entre el norte del océano Atlántico y el centro del océano Ártico.

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De acuerdo con el texto que las autoridades de Rusia publicaron este lunes 19 de julio, el Zircon viajó a una velocidad Mach 7 y “alcanzó con éxito el blanco ubicado a 350 kilómetros”.

Según los datos de control objetivo, el misil Zircon alcanzó con éxito el objetivo a una distancia de más de 350 km con un impacto directo”.

El Ministerio de la Defensa de Rusia agregó que está previsto equipar a submarinos y barcos de la Armada rusa con el misil hipersónico Zircon.

Rusia había realizado ensayos con el Zircon

Esta no es la primera ocasión que las autoridades de Rusia realizan ensayos con el arma Zircon, ya que la primera vez que fue lanzado el misil hipersónico se remonta a octubre de 2020, momento en el cual el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el hecho como un "gran acontecimiento para todo el país".

Desde esa fecha, al menos dos ensayos del Zircon han sido realizados, en ambos se ha lanzado desde el buque de guerra “Almirante Gorshkov”.

En las imágenes que compartieron las autoridades de Rusia se observa el momento en el que fue lanzado el misil hipersónico, así como la altura y velocidad que alcanzó.

De acuerdo con medios de comunicación, los misiles hipersónicos son los que se trasladan a más de cinco veces la velocidad del sonido, es decir MACH 5 o 6.174 kilómetros por hora, y se caracterizan por alcanzar un punto medio entre los misiles de crucero y los balísticos.

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