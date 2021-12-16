Rusia multa a redes sociales por mantener contenido prohibido

Rusia multa a las redes sociales Twitter, Meta Platforms (propietaria de Facebook) y a TikTok por no eliminar contenido que su gobierno considera ilegal. Se trata de la más reciente ronda de sanciones de parte de Rusia contra empresas de tecnología extranjeras que no elininan contenido prohibido.

Este año, Moscú ha aumentado la presión sobre las grandes tecnológicas en una campaña que los críticos caracterizan como un intento de las autoridades rusas acerca de ejercer un control más estricto sobre Internet y redes sociales, algo que, a decir de ellos, amenaza con reprimir la libertad individual y corporativa.

#Rusia multó a @Twitter, @Meta (#Facebook) y @TikTokLatAM por no eliminar contenido que su gobierno considera ilegal. Se trata de la más reciente ronda de sanciones de parte de Rusia contra empresas de tecnología extranjeras pic.twitter.com/4ZfHBwVIP0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 16, 2021

Rusia ejerce presión sobre grandes tecnológicas para que elimine contenidos

Un tribunal de Rusia señaló que Meta Platforms había recibido una multa de 13 millones de rublos (más de tres y medio millones de pesos) en tres casos administrativos separados por no eliminar contenido considerado ilegal por parte de Rusia.

Por otro lado, Twitter recibió una multa de 10 millones de rublos (2.8 millones de pesos) en dos casos, mientras que la popular TikTok, recibió una multa de 4 millones de rublos (1.3 millones de pesos), según el más reciente reporte de parte de las agencias de noticias de Rusia.

Desde el pasado mes de marzo, Rusia ha reducido la velocidad de Twitter como medida punitiva por las publicaciones que contengan pornografía infantil, información sobre el consumo de drogas o llamados al suicidio de menores, según el regulador de las comunicaciones Roskomnadzor.

BIG NEWS lol jk still Twitter — Twitter (@Twitter) October 28, 2021

Por su parte, Twitter niega haber permitido que su plataforma se utilice para promover comportamientos ilegales.

Moscú también ha exigido que 13 empresas de tecnología extranjeras (redes sociales), en su mayoría estadunidenses, se establezcan en Rusia antes del primero de enero o enfrentarían posibles restricciones o hasta prohibiciones absolutas. Las tres compañías de redes sociales que resultaron con multa, se encuentran en esa lista.

Meeting of the Government Commission on the Development of Small and Medium-Sized Businesseshttps://t.co/gCphl5xvJa pic.twitter.com/9pAi0LIntR — Government of Russia (@GovernmentRF) December 2, 2021

¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos.