Rusia impone nuevas contramedidas económicas en respuesta a sanciones

Rusia está imponiendo nuevas contramedidas económicas en respuesta a las sanciones occidentales. Entre ellas, aumentó el domingo 17 de abril sus cuotas de exportación de fertilizantes minerales para apoyar a los productores nacionales.

La medida estará vigente hasta el 31 de mayo de 2022.

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el sábado una ley que entró en vigor para eliminar los recibos de depósito de las empresas rusas de las divisas como contramedida contra las sanciones occidentales.

Las empresas rusas relacionadas que cotizan en el extranjero deberán pasar por el procedimiento de exclusión de cotización y convertir los recibos en acciones.

With Russia’s mounting losses in its war against Ukraine, in addition to Western sanctions threatening the country’s feeble economy, state TV propagandists are resorting to mythical religious claims.#DemVoice1#FreshResists pic.twitter.com/KgzWHldIf0 — Phoenix 🇺🇦 (@MacLinx) April 17, 2022

Más sanciones a Rusia

La próxima sexta ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia apuntará a los bancos, en particular a Sberbank, así como al petróleo, dijo el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al periódico alemán Bild.

Agregó que la principal prioridad es reducir los ingresos de Putin.

Italia ha cerrado el acceso a todos los puertos a los barcos rusos desde el domingo.

Esta prohibición también se aplica a los barcos rusos que cambiaron su país de registro después del 24 de febrero.

El primer ministro británico,Boris Johnson, habló por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el sábado por la tarde sobre "la necesidad de una solución de seguridad a largo plazo para Ucrania", dijo el sábado un portavoz de Downing Street.

Johnson le contó a Zelensky sobre las nuevas sanciones del Reino Unido contra Rusia que entraron en vigencia la semana pasada, y dijo que Gran Bretaña continuará brindando a Ucrania medios de autodefensa en los próximos días.

More than 10 million people had to flee Putin’s bombs and seek shelter either inside Ukraine or in neighbouring countries.



Yesterday the world came together with a powerful message of unity & solidarity.



Dear Ukrainian people, stay strong. We are with you. We #StandUpForUkraine pic.twitter.com/viZF0w1CzR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2022

Rusos en Mariúpol

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que sus tropas habían "limpiado por completo" el batallón Azov, los mercenarios extranjeros y las fuerzas ucranianas en el área urbana de Mariupol.

El Ministerio también afirmó que Ucrania, devastada por la guerra, ha perdido aproximadamente 23.367 soldados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que Ucrania ha atraído a 6.824 mercenarios extranjeros de 63 países a Ucrania desde el 24 de febrero.

Agregó que la mayoría de los mercenarios en Ucrania son de Polonia con 1.717 personas. Unos 1.500 son de Estados Unidos, Canadá y Rumania.

El alcalde de la ciudad de Brovary en Ucrania dijo que un ataque con misiles por parte de Rusia el domingo dañó la infraestructura en la ciudad que está cerca de Kiev.

Informes anteriores dijeron que las sirenas de ataque aéreo sonaron en muchos lugares de Ucrania el domingo y se escucharon explosiones en Kiev.