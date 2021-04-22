Un fragmento del Primer Concierto para Piano del compositor ruso Piotr Chaikovski acompañará las victorias de los atletas de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en lugar del himno del país.

La decisión fue tomada luego de que el Comité Olímpico Ruso y todas las federaciones deportivas de aquel país hayan recibido la prohibición de competir y ser representadas a nivel internacional tras la ratificación de casos de dopaje en atletas rusos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

De acuerdo con el organismo ruso, el tema de Chaikovski ya fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional (COI), por lo que ahora se deberán enviar las cartas apropiadas a las federaciones internacionales encargadas de regular los distintos deportes olímpicos para confirmar esta decisión.

Además, esta misma obra representará a Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Esta pieza de Piotr Chaikovski ya había sustituido el himno nacional de Rusia en los podios que los atletas rusos obtuvieron en el pasado Mundial de Patinaje Artístico de Estocolmo, Suecia, en marzo.

Las autoridades olímpicas rusas esperaban en un principio que el himno nacional fuera sustituido por la 'Katioucha', una célebre canción popular patriótica que frecuentemente ha sido utilizada en desfiles militares, pero el TAS rechazó la opción por estar muy ligada a la cultura rusa.

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¿Por qué Rusia no puede usar su himno o símbolos patrios?

Rusia, potencia del deporte mundial, recibió una sanción del TAS en diciembre del año pasado. Todo comenzó en 2014, cuando un documental sacó a la luz las rutinas de entrenamiento de los atletas rusos de alto rendimiento, donde se descubrió el uso de sustancias prohibidas.

En primera instancia, Rusia fue sancionada por cuatro años, la sanción fue apelada por autoridades rusas y a principios de 2020 se encontraron señales de reincidencia, por lo que el TAS reiteró el castigo por dos años más.

Tras esta decisión, los atletas rusos podrán competir solo bajo bandera neutral, sin que sus trajes cuenten con los colores de la bandera rusa, además, el himno nacional ruso no podrá sonar en competencias internacionales y tampoco podrá figurar algún símbolo patrio de este país.

A pesar de los dichos del TAS, la semana pasada el COI aprobó los trajes que portarán los atletas rusos de forma neutral, con la combinación del rojo, blanco y azul, los colores de la bandera rusa.

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