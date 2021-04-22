Alerta en Tokio 2020 tras primer positivo por relevo de antorcha

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en alerta, luego de que se detectara el primer contagio de Covid-19 por el relevo de la antorcha olímpica.

De acuerdo con un informe, el contagiado es un policía de 30 años que apoyó en las labores de tránsito el pasado 17 de abril, cuando la antorcha pasó por la prefectura de Kagawa, al suroeste del país. El informe señala que desarrolló síntomas y dio positivo al día siguiente, por lo que autoridades sanitarias ya investigan el caso.

De acuerdo con el reporte de la policía local y del comité organizador, hay tranquilidad porque el agente utilizó cubrebocas en todo momento, además de que respetó el distanciamiento social y usó gel desinfectante constantemente.

El comité organizador afirmó que este contagio no afectará las próximas escalas del fuego olímpico, pues se están tomando todas las medidas para evitar contagios.

En el relevo participarán 10 mil corredores, aproximadametne, que viajarán por todo el país durante los próximos cuatro meses hasta la llegada de la antorcha al Estadio Nacional el próximo 23 de julio, día en que se inaugurarán los juegos.

Como medida preventiva, el recorrido en Osaka, una de las más afectadas por la nueva ola, se hizo en un parque de la ciudad alejado del público. Se espera que esta medida se replique el 1 y 2 de mayo, cuando la antorcha llegue a Okinawa.

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Japón alista tercer estado de emergencia

La noticia de este contagio llegó cuando el gobierno japonés se prepara para declarar un tercer estado de emergencia en la zona metropolitana de Osaka, en el oeste del país, y en Tokio, capital y sede de la justa veraniega.

Se espera que el anuncio se haga oficial este viernes, luego de que las medidas vigentes no consiguieran frenar la ola de contagios más reciente, que autoridades atribuyen principalmente a la cepta británica del virus, que es más contagiosa que la versión original.

Hasta el miércoles, Japón ha registrado 541 mil 496 casos positivos confirmados, además de 9 mil 710 decesos. Autoridades han expresado su preocupación, pues al no imponer cuarentenas obligatorias, la gente acata cada vez menos las medidas preventicas.

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