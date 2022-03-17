Rusia niega ataque al teatro de Mariupol donde se refugiaban civiles

Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, negó que el Ejército de Moscú bombardeara el teatro de Mariupol donde se refugiaban varios civiles, incluidos niños y mujeres, que resultaron heridos.

"Las fuerzas armadas de Rusia no bombardean pueblos y ciudades", dijo la portavoz de Rusia este jueves en una sesión informativa.

Maria Zakharova aseguró que las afirmaciones de Ucrania sobre los bombardeos en Mariupol son falsas, especialmente el ataque al teatro, ya que aseguró el Ejército de Rusia no ataca ciudades y pueblos donde haya civiles.

"El régimen de Kiev inmediatamente trató de culpar de todo lo que sucedió en Mariupol y, en particular, por la voladura del teatro dramático de Mariupol , al ejército ruso, que, en su visión, supuestamente arrojó una bomba aérea sobre el edificio del teatro. Por supuesto, eso es mentira”.

Zacharowa:

"Wszyscy wiedzą, że Rosjanie nie bombardują miast. Nie ważne, ile filmików NATO by nie zmontowało, nie ważne ile fejków krąży, prawda wyjdzie na jaw" pic.twitter.com/A4t4MAwILj — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 17, 2022

Añadió que las imágenes compartidas por las autoridades de Ucrania son falsas y los videos editados por aliados de la OTAN; no obstante, aseguró que al final saldrá la verdad.

“No importa cuántos videos se editen en las estructuras de la OTAN, cuántas ediciones e imágenes falsas se difundan: la verdad hará su camino de todos modos. Haremos todo lo posible para evitar que esos crímenes queden impunes".

Las imágenes satelitales del teatro tomadas a principios de esta semana antes de que fuera golpeado muestran una gran estructura con un techo rojo y la palabra "niños" en ruso pintada en grandes letras blancas en el piso en la parte delantera y trasera del recinto.

Ucrania acusa a Rusia de bombardear teatro de Mariupol

El gobernador de Mariupol aseguró ayer que las fuerzas de Rusia bombardearon el teatro de la ciudad donde había mujeres y niños civiles resguardados.

Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних!



Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну “Нептун”.



У Драмтеатрі переховувалося кілька сотень маріупольців. pic.twitter.com/gQHmlxhJ31 — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) March 16, 2022

“El avión soltó una bomba sobre el edificio que albergaba a centenas de civiles. Resulta imposible establecer un balance inmediato, porque los bombardeos en esa zona residencial prosiguen” informó Ucrania sobre el bombardeo al teatro de Mariupol.

Pavlo Kyrylenko, gobernador de Donetsk, dijo que las fuerzas rusa buscan destruir la ciudad de Mariupol, “un símbolo de nuestra resistencia”.