Bombardeos rusos destruyen teatro de Mariupol, Ucrania

Autoridades de Ucrania acusaron que los bombaerdeos rusos causaron “graves daños” al teatro de Mariupol, región de Donetsk, donde se resguardaban varios civiles residentes de la ciudad portuaria.

“El avión soltó una bomba sobre el edificio que albergaba a centenas de civiles. Resulta imposible establecer un balance inmediato, porque los bombardeos en esa zona residencial prosiguen" informó Ucrania sobre el bombardeo al teatro de Mariupol.

Pavlo Kyrylenko, gobernador de Donetsk, dijo que las fuerzas rusa buscan destruir la ciudad de Mariupol, “un símbolo de nuestra resistencia”.

En algunas imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver el teatro de Mariupol con daños en su estructura; sin embargo, las autoridades de Ucrania no han dado cifras sobre muertos o heridos tras el bombardeo ruso.

"Según los datos preliminares, varios centenares de residentes de Mariupol estaban escondidos en el Teatro Drama. Su destino es desconocido, ya que la entrada al refugio antiaéreo está bloqueada por los escombros", explicó Pavlo Kyrylenko.

Añadió que las fuerzas rusas justificaron el bombardeo al teatro de Mariupol al asegurar que ese era el lugar donde se encontraba el cuartel general del Regimiento Azov, lo que Pavlo desmintió.

Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних!



Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну “Нептун”.



У Драмтеатрі переховувалося кілька сотень маріупольців. pic.twitter.com/gQHmlxhJ31 — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) March 16, 2022

"Ahora hay mujeres embarazadas y con niños bajo los escombros. Esto es puro terrorismo", escribió.

Bombardeo a hospital en Mariupol

Hace unos días, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció un ataque directo del Ejército ruso contra un hospital materno, también en la ciudad de Mariupol. De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario en el lugar aún había mujeres y niños, que quedaron bajo los escombros.

El ataque al hospital de Mariupol ocurrió durante un alto al fuego acordado entre negociadores rusos y ucranianos para permitir la salida de civiles de las zonas en conflicto.

Zelensky calificó el acto como “una atrocidad” y acusó a Rusia de no respetar el acuerdo de alto al fuego para permitir que los civiles atrapados en la ciudad pudieran escapar.

