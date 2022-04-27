Rusia libera al estudiante Trevor Reed en intercambio de presos con EU

Después de un largo proceso de negociaciones, Rusia y Estados Unidos (EU) hicieron el intercambio de presos, entre ellos el estudiante estadounidense Trevor Reed y un piloto ruso, confirmó el Ministerio de Exteriores de Moscú.

El Ministerio precisó que este 27 de abril el ciudadano estadounidense Trevor Reed, condenado en Rusia, fue intercambiado por Konstantin Yaroshenko, ciudadano ruso que fue sentenciado por la corte de EU a 20 años de prisión.

💬 Russian MFA Spokesperson Maria #Zakharova: On April 27, 2022, as a result of a lengthy negotiation process US national Trevor #Reed, convicted in Russia, was exchanged for Konstantin #Yaroshenko, a Russian citizen, who was sentenced by the US court for 20 years in prison. pic.twitter.com/FTfVZrSFec — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 27, 2022

Trevor Reed, estudiante y ex infante de Marina, recibió la condena en 2020, ya que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez cuando agredió a unos policías.

El estudiante de la Universidad del Norte de Texas llegó a Rusia con visa de turista y se alojaba en el departamento de su novia. Luego de su detención dijo ante el juez que no recordaba una supuesta discusión con dos mujeres, ya que había ingerido bebidas alcohólicas.

Antony Blinken, secretario de Estado de EU, se dijo complacido de que “después de años de detención injusta”, Trevor Reed haya sido liberado para reunirse con su familia.

I am pleased that after years of wrongful detention by the Russian government, Trevor Reed has been freed and reunited with his family. We thank our partners for their cooperation and help to free Trevor. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 27, 2022

Por su parte, el presidente Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que el ex marine “ahora está libre de la detención rusa” y agradeció el trabajo de su gobierno para alcanzar el intercambio de presos.

El regreso seguro de Trevor Reed es un testimonio de la prioridad que le damos de traer a casa a los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

Otro de los presos intercambiados es Konstantin Yaroshenko, a quien detuvieron en mayo de 2010 en Monrovia, Liberia, y posteriormente trasladaron a Nueva York, en el marco de una operación contra una red internacional de tráfico de drogas.

Luego de esta captura, que Rusia calificó como un “secuestro”, el piloto fue condenado a 20 años de cárcel por participar en el tráfico de drogas entre América Latina y África, y desde ese continente, a EU y Europa.

“El intercambio se produjo en un tercer país”, dijo Alexei Tarásov, abogado del piloto ruso. “Estos son los últimos acuerdos, esto es un milagro de Semana Santa, los acuerdos se concretaron y tomaron forma la semana pasada”, añadió.

Intercambio de Trevor Reed no fue inicio de conversación diplomática

Las conversaciones que terminaron en el intercambio se centraron en asegurar la libertad de Trevor Reed y no marcaron el inicio de un diálogo diplomático más amplio, según altos representantes del Gobierno de EU, citados por Reuters.

Los funcionarios explicaron que Reed estaba en camino de reunirse con sus padres en EU y se encontraba de buen humor tras su liberación.

Además, afirmaron que el presidente Joe Biden conmutó la sentencia de Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso condenado en Estados Unidos por conspiración para introducir cocaína en el país.

