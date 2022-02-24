Sanciones masivas a Rusia, advierte Boris Johnson por ataque a Ucrania

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, advirtió que Occidente impondrá sanciones masivas para obstaculizar la economía de Rusia, esto después de que el presidente Vladimir Putin ordenara un ataque a Ucrania.

"Haremos todo lo que podamos en los próximos días", advirtió Boris Johnson en relación con el apoyo adicional que Gran Bretaña podría brindar a Ucrania.

Aseguró que en coordinación con sus aliados, se acordará un paquete masivo de sanciones económicas con el fin de poner trabas a la economía de Rusia tras sus acciones militares iniciadas ayer.

"Hoy, en concierto con nuestros aliados, acordaremos un paquete masivo de sanciones económicas diseñado a tiempo para obstaculizar la economía rusa", indicó en un mensaje público a su nación.

El primer ministro británico, consideró que la ofensiva de Rusia no es solo un ataque contra Ucrania "sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo”.

En ese sentido, prometió un “enorme paquete de sanciones” en conjunto con sus países aliados para castigar a Moscú.

Añadió que “diplomática, política, económica y militarmente, esta horrible y bárbara acción de presidente de Rusia debe terminar en fracaso”.

Añadió que "esta crisis se trata del derecho de un pueblo europeo libre, soberano e independiente a elegir su propio futuro y ese es un derecho que el Reino Unido siempre defenderá".

"This crisis is about the right of a free, sovereign, independent European people to choose their own future and that is a right the UK will always defend", PM Boris Johnson says



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"Maremoto de violencia en Ucrania": Johnson

Boris Johnson aseguro que Ucrania vive un "maremoto de violencia" y que ha sido autorizado por el presidente ruso Vladimir Putin: "No puedo creer que esto se esté haciendo en su nombre", dice al pueblo de Rusia.

Agregó que colectivamente "debemos cesar la dependencia del petróleo y el gas rusos que durante demasiado tiempo le ha dado a Putin su control sobre la política occidental".

El primer ministro indicó en su mensaje que la "aventura horrible y bárbara" de Putin debe terminar en un fracaso.

Sostuvo que “nuestros peores temores se han hecho realidad” con el ataque de Ucrania, nación atacada "sin provocación y sin ninguna excusa creíble” ante lo cual el Reino Unido y el mundo "no pueden ni mirarán hacia otro lado".

El primer ministro se dijo consternado "por los horribles eventos en Ucrania y he hablado con el presidente Zelenskyy para discutir los próximos pasos. El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania. El Reino Unido y nuestros aliados responderán con decisión", advitió en su cuenta de Twitter.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Con información de Reuters y BBC

