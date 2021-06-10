Rusia reclama a la UEFA por uniforme de Ucrania en la Euro 2020

El uniforme que Ucrania utilizará en la Eurocopa 2020 causó polémica en su vecino, Rusia, que ya presentó una carta ante la UEFA para que el diseño sea alterado.

De acuerdo con la carta enviada por la Federación Rusa de Futbol (RFS), la playera muestra un mapa de Ucrania en la que aparece la península de Crimea, proclamada como territorio ruso, además de que tiene impresos mensajes patrióticos.

"Llamamos la atención sobre la utilización de motivos políticos en la equipación de la selección ucraniana, lo que va en contra de los principios de base del reglamento de la UEFA sobre equipaciones", dice parte del reclamo de los representantes rusos.

"El futbol es un deporte que siempre debe quedar al margen de la política", añadió.

Además, el organismo ruso advirtió a la UEFA que al haber aprobado esta equipación, se sienta un precedente para que en un futuro, otras selecciones o equipos utilicen declaraciones políticas en sus equipaciones.

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¿Qué dice la playera de Ucrania?

La playera que Ucrania utilizará en la Euro que arranca este viernes fue presentada apenas el fin de semana pasada.

Diseñada por la firma española Joma, misma que equipa a Cruz Azul en México, la playera es amarrilla en su totalidad, aunque tiene puntos difuminados a la altura del pecho que forman un mapa de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. En este mapa también se observan territorios del Este, controlados por separatistas prorrusos. La forma del mapa corresponde en realidad a las fronteras reconocidas del país.

Al interior de la prenda, a la altura del cuello se lee la frase "¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!", un canto patriótico convertido en un grito de unión de la ola de manifestaciones que acabaron con el mandato de Viktor Yanukovich, presidente apoyado por el Kremlin ruso, tras un levantamiento popular en 2014.

La presencia de estas frases provocó el descontento de Moscú, que además asoció estas consignas a grupos nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra la milicia soviética.

Ucrania y Rusia jugarán la Euro 2020, la primera en el Grupo C y la segunda en el Grupo B.

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