Descubren tesoro vikingo de más de 500 años en glaciar de Noruega

Arqueólogos descubrieron un tesoro vikingo de más de 500 años de antigüedad en un glaciar que lleva años derritiéndose en Noruega.

El derretimiento del glaciar ocurre desde 2011 en la zona montañosa de Lendbreen, en el condado de Oppland, en Noruega, el cual tenía ocultos algunos artefactos antiguos que forman parte de un tesoro vikingo, mismo que podrían pertenecer desde el final de la época romana hasta el período medieval.

Desde hace unos años, grupos de arqueólogos han arribado al glaciar porque el derretimiento del hielo comenzó a exponer decenas de tesoros vikingos, los cuales han presentado en un blog que fue lanzado en el mes de abril del año pasado.

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El primer tesoro vikingo fue encontrado en 2019, mismo que estaba en una caja de madera cerrada con correas de cuero que mantuvieron conservado el interior, ello a pesar de las temperaturas extremas bajo cero.

|Crédito: Secrets of the Ice

¿Qué contiene el tesoro vikingo de Noruega?

El tesoro vikingo que fue encontrado en un glaciar en Noruega, contiene una vela de cera de abejas conservada en excelentes condiciones. Este artefacto está relacionado con las caminatas anuales que realizaban las personas en las zonas montañosas.

Investigadores del Museo de Historia Cultural de Oslo, en Noruega, explicaron que la madera de pino que usaban los vikingos para hacer la caja, data de entre 1475 y 1635.

Este tipo de materiales eran utilizados por los agricultores para transportar velas, un producto considerado caro en esa época, ya que eran la única fuente de luz durante las noches.

Otros artículos recuperados del derretimiento del glaciar de Lendbreen, en Noruega, incluyen lanzas vikingas, una túnica de lana, raquetas de nieve para caballos, guantes, zapatos, bastones, cuchillos, correas para perros y los restos de un perro.

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