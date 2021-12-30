Rusia lanzará vacuna nasal Sputnik contra Covid-19 en el 2022

Rusia sacará al mercado su vacuna nasal Sputnik contra el Covid-19 en el primer trimestre de 2022, según informó el Centro Gamaleya, productor de este fármaco.

"La vacuna nasal Sputnik será suministrada al mercado en el primer trimestre de 2022", informó el centro en su cuenta oficial de Twitter.

Según el Centro Gamaleya, la vacuna nasal que desarrolló Rusia será especialmente efectiva contra la “altamente” contagiosa variante omicron, ya que no solo protegerá contra la infección, sino que prevendrá la transmisión.

Inicialmente, se hablaba de destinar esta nueva vacuna a los niños entre ocho y 12 años.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que la vacuna anticovid de dos dosis Sputnik V es altamente eficaz contra la variante omicron. También, garantizó que tiene cerca de un 90 por ciento de protección.

Gamaleya Center: “Sputnik nasal vaccine will be especially effective against highly transmissible #Omicron variant not only in terms of protection from infection but alsо at preventing transmission. Sputnik nasal vaccine will be supplied to market already in 1st quarter 2022” pic.twitter.com/P8uiVNxKDB — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2021

Vacuna nasal: el tercer fármaco que produce Rusia contra el Covid-19

Para poder enfrentar la pandemia contra el Covid-19, Rusia ha producido tres fármacos, incluyendo la vacuna nasal Sputnik, que será lanzada al mercado en el 2022.

Esta última fue anunciada por los científicos rusos desde mediados del 2021, ya que se encontraban trabajando en una forma de inoculación por vía nasal, y ahora es la primera en su tipo, aunque en varios países se desarrollan investigaciones para producir un fármaco similar.

Hasta el momento, solo la Sputnik V de dos dosis ha sido aprobada para su uso en más de 70 países, mientras que 21 estados dieron su visto bueno a la Sputnik Light, siendo una versión de dosis única que se encuentra disponible desde diciembre del 2021.

En cuanto a la variante omicron, los creadores de la vacuna de Rusia han defendido que por el momento no hay necesidad de desarrollar un nuevo fármaco para convatirlo.

Sin embargo, ninguna de las dos vacunas rusas cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que el jefe de la diplomacia, Serguéi Lavrov, aún sostiene conversaciones con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, para explorar una posible autorización.

