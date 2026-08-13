Marea negra en el Estrecho de Ormuz: gigantesco derrame de petróleo por buques atacados en la guerra

Un desastre ecológico de gran escala crece rápidamente por las aguas del Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. Un gigantesco derrame de petróleo procedente del buque tanque Caroline Bezengi, el cual transportaba aproximadamente 800,000 barriles de crudo antes de encallar frente a las costas de Omán, alcanzó esta semana la línea costera en la zona de Ras Madrakah y la isla de Masirah.

La mancha de petróleo, que ya supera los 2,000 kilómetros cuadrados de extensión, amenaza con convertirse en uno de los peores desastres ambientales de la región en los últimos años.

De manera casi simultánea, autoridades de Irán informaron sobre la llegada de petróleo negro y espeso a las playas y manglares de la isla de Qeshm y la cercana isla de Hengam, en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz. La contaminación en territorio iraní se extiende por más de un kilómetro y ya es objeto de labores de limpieza urgentes para evaluar el impacto en los ecosistemas marinos protegidos.

Footage filmed on Iran's Qeshm Island in the Strait of Hormuz shows a significant oil spill on the island's Suza beach. Iranian authorities say they are investigating the cause of the spill.



Approximate location: 26.771330, 56.056013@GeoConfirmed pic.twitter.com/yxh9wXLHqs — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 12, 2026

Una flota fantasma

El Caroline Bezengi, un buque registrado bajo pabellón de Camerún y vinculado a la denominada "flota fantasma" empleada para esquivar sanciones sobre el crudo ruso, sufrió una serie de explosiones a principios de junio mientras navegaba cerca de Yemen. La nave había partido del puerto ruso de Novorossiysk con destino a India, atravesando zonas de intenso conflicto geopolítico antes de quedar semihundida y encallada a 22 millas náuticas de la ciudad omaní de Sharbithat.

Expertos en seguridad marítima y la Organización Marítima Internacional (IMO) destacan la complejidad del incidente debido a la falta de cobertura de seguro tradicional y a la falta de claridad sobre la responsabilidad corporativa del buque. La marea negra en Omán se concentra cerca del archipiélago de Hallaniyat, una reserva marina clave para especies vulnerables como las tortugas marinas.

A diferencia de los buques comerciales regulados, las embarcaciones de la flota fantasma carecen de mecanismos claros donde "el que contamina paga", dejando los costos de limpieza a las naciones costeras afectadas.

Los ataques a petroleros destruyen el ecosistema en el Golfo

La doble emergencia ambiental pone de relieve el impacto ecológico colateral de los frecuentes ataques contra buques tanques en el Medio Oriente en el marco del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde marzo de 2026, la IMO ha registrado más de 60 incidentes contra la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz y pasos estratégicos adyacentes.

Portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señalaron que la contaminación registrada en la isla de Qeshm podría provenir de un granelero extranjero dañado durante los enfrentamientos recientes en el canal navegación. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace advierten que, de no contenerse los vertidos de manera inmediata, las consecuencias sobre la pesca, la biodiversidad y las plantas desalinizadoras de agua en toda la península arábiga serán irreversibles.