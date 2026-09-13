Senador exige retirar a Rutilio Escandón del Consulado de Miami

El nombre de Rutilio Escandón vuelve al centro de la discusión política, recientemente, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, exigió el retiro inmediato del exgobernador de Chiapas como cónsul general de México en Miami y aseguró que el político estaría bajo investigación de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora.

A través de redes sociales, Melgar lanzó el reclamo directamente contra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sostuvo que un cargo diplomático no debería convertirse en una protección frente a posibles investigaciones.

“Exijo el retiro inmediato del narcocónsul @RutilioEscandon del Consulado de Miami. Está bajo investigación de autoridades estadounidenses por nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Barredora. El cargo diplomático no puede ser un escudo”, escribió el legislador.

El senador también acusó una presunta protección política al afirmar: “Basta de impunidad para el grupo Tabasco y para Andy López Beltrán”.

¿Quién es Rutilio Escandón?

Rutilio Cruz Escandón Cadenas nació el 3 de mayo de 1958 en Chiapas, México; de acuerdo con la información proporcionada, desde joven mostró interés por el servicio público y la justicia, por lo que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California.

Su trayectoria dentro del gobierno comenzó en 1991, cuando se incorporó al Instituto Nacional de Migración (INM). Ahí adquirió experiencia relacionada con temas de movilidad y derechos humanos.

Años después, en 1997, se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD), iniciando así una etapa de participación política que posteriormente lo llevaría al Senado.

Exijo el retiro inmediato del narcocónsul @RutilioEscandon del Consulado de Miami. Está bajo investigación de autoridades estadounidenses por nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Barredora. El cargo diplomático no puede ser un escudo. @SRE_mx



Basta de impunidad… pic.twitter.com/WdzR5G6DwQ — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) September 12, 2026

De senador a gobernador de Chiapas

Entre 2000 y 2006, Rutilio Escandón se desempeñó como senador por Chiapas.

Posteriormente, en 2014, se incorporó a Morena, partido con el que continuó su carrera política.

En las elecciones estatales de julio de 2018, Escandón se impuso en la contienda por la gubernatura y se convirtió en gobernador de Chiapas.