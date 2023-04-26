El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó el domingo 23 de abril de 2023 que había enfermado de Covid-19 de nueva cuenta, luego de que en dos ocasiones anteriores contrajera el coronavirus.

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a Covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto”, escribió el mandatario mexicano en su cuenta oficial de Twitter.

El titular del Ejecutivo federal ha relatado anteriormente los padecimientos que le aquejan, luego de una filtración de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que contenían información sobre su salud.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

¿Cuáles son las enfermedades de AMLO?

AMLO, con 69 años de edad, admitió el 30 de septiembre de 2023 que lo revelado en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas conocido como Guacamaya era cierto y padece de varias enfermedades.

“Sí, son ciertos, sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. (...) Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado”, afirmó en esa ocasión el presidente de México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que padeció angina de pecho inestable de alto riesgo a principios de 2022, así como gota e hipertiroidismo y explicó que se mantiene bajo supervisión médica. pic.twitter.com/ROETj1gl7T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2022

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es una enfermedad cuando la glándula tiroides falla en producir la cantidad suficiente de hormonas para el cuerpo. Dicho órgano es el encargado de generar sustancias que controlan la forma en la cual el organismo utiliza la energía. Al desarrollar esta enfermedad, las funciones como la respiración, digestión y frecuencia cardíaca se vuelven más lentas, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Gota

La gota es una forma de artritis que tiene como síntomas ataques repentinos y graves de dolor, así como hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o varias articulaciones del cuerpo, frecuentemente, en el dedo gordo del pie, apunta la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Cuando consumes demasiada carne roja y alcohol, el ácido úrico en tu sangre aumenta y te expones a padecer gota pic.twitter.com/Bye3iW7Mvk — IMSS (@Tu_IMSS) July 29, 2017

Hipertensión

La hipertensión, o presión arterial alta es cuando la sangre ejerce demasiada presión contra las paredes de las arterias y eso provoca que el corazón trabaje aún más para bombear la sangre. Si no se trata adecuadamente, ello aumenta el riesgo de un ataque cardíaco. Cabe recordar que AMLO ingresó a un hospital en 2013 por una obstrucción en una arteria coronaria.

Semana Mundial de Sensibilización sobre la #Sal | Su uso excesivo incrementa la presión arterial, lo que puede causar hipertensión. 🧂 pic.twitter.com/QnW0RVUKzs — IMSS (@Tu_IMSS) March 14, 2022

Angina de pecho

La angina de pecho es un dolor que las personas perciben en el pecho cuando no llega suficiente sangre al corazón. Puede sentirse como una presión y a veces es similar a una indigestión, destaca la Biblioteca Nacional de Medicina de la Unión Americana. Por este motivo, en enero de 2022, el presidente de México debió someterse a un cateterismo.

“Lo más delicado, pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros, para lo que llaman cardio, hacer ejercicio, y cuidar también los riñones. Entonces, hay que buscar ahí los equilibrios y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además voy a tener otro estilo de vida, (...) pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme”, afirmó el mandatario el 30 de septiembre de 2022.

