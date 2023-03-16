San Francisco propone dar 5 mdd a afroamericanos como reparación por esclavitud

El Comité de Reparaciones de San Francisco, Estados Unidos, propuso entregar cinco millones de dólares a cada residente afroamericano, además de condonar su deuda con el Estado como reparación por los años de esclavitud que vivieron en el país.

El documento exige que sean reparados los daños contra la población afroamericana para “hacer frente a las políticas públicas para subyugar a la población negra, manteniendo el legado de esclavitud”.

"Si bien ni San Francisco ni California adoptaron formalmente la institución de la esclavitud, los principios de segregación, supremacía blanca y represión y exclusión sistemáticas de los negros se codificaron mediante acciones legales y extralegales, códigos sociales y aplicación judicial", continúa el texto.

Los creadores de la propuestas indicaron que entregar cinco millones de dólares compensaría a la población afroamericana, que ha sufrido por décadas perjuicios y malos tratos, por lo que con el dinero se repararían pérdida económicas y de oportunidades que han perdido.

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¿Qué se necesita para acceder a los 5 millones de dólares?

El Comité de Reparaciones de San Francisco indicó que no todas las personas son elegibles para recibir la compensación económica por esclavitud, ya que deben cumplir con algunos de los siguientes criterios:



Tener 18 años o más

Ser identificado como Afroamericano en documentos públicos durante 10 años

Haber nacido en San Francisco entre 1940 y 1966

Ser residente en San Francisco durante 13 años

Ser descendiente de una persona esclavizada en Estados Unidos antes de 1865

ser desplazado o descendiente directo de alguien desplazado de San Francisco por la renovación urbana entre 1954 y 1973

Además de los cinco millones de dólares como reparación, el documento presentó más propuestas bajo la comisión de derechos humanos. Otra moción es que los afroamericanos reciban por lo menos el ingreso medio anual, como forma de abordar el límite de riqueza racial en San Francisco.

Otras de las medias de grupo es solicitar que las autoridades de Estados Unidos se disculpen formalmente con las comunidades afroamericanas y se establezca una oficina de reparaciones que ejecute el plan.