“No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios”: San Martín de Porres

La frase atribuida a San Martín de Porres “No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios” plantea una reflexión sobre la humildad, la reputación y la búsqueda de la voluntad divina. La cita tiene una segunda parte: “es decir, rinde la reputación y la popularidad, buscando solamente hacer la voluntad de Dios”.

Reflexión y significado de frases de San Martín de Porres sobre la humildad

El mensaje de San Martín de Porres propone que la verdadera grandeza no depende del reconocimiento social, sino de la coherencia entre la vida personal y la voluntad de Dios. El santo invita a dejar de priorizar la fama, la popularidad o la aprobación de otras personas para centrar la atención en lo espiritual.

La idea conecta con una enseñanza que aparece en distintas versiones de sus frases atribuidas: “No aspires a la grandeza a los ojos de los hombres, sino trata, sobre todas las cosas, de ser grande a los ojos de Dios”. Esta formulación refuerza el contraste entre la grandeza humana y la grandeza espiritual.

Quién fue San Martín de Porres y cuál es su historia

San Martín de Porres nació en Lima, entonces parte del Virreinato del Perú, en 1579. Su nombre completo era Juan Martín de Porres Velázquez. Fue hijo de un noble español de origen burgalés, don Juan de Porras, y de doña Ana Velázquez, una mujer negra originaria de Panamá.

Desde pequeño, Martín mostró un carácter solidario y una gran sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Se preocupaba especialmente por las personas enfermas y quienes vivían en condiciones de pobreza. Aprendió el oficio de barbero y algunos conocimientos básicos de medicina, relacionados con lo que actualmente se conoce como herbolaria.

A los 15 años solicitó ingresar a la Orden de Santo Domingo de Guzmán, donde fue admitido como hermano terciario debido a su condición de hijo ilegítimo y a que no contaba con una formación académica amplia.

Durante su estancia en el convento, desempeñó labores de enfermería y pronto destacó por su trato amable y sin distinciones sociales o raciales. Atendía con el mismo cuidado a personas pobres y ricas, así como a blancos, negros e indígenas. Su dedicación le ganó el cariño de quienes lo rodeaban. Aunque al principio algunos frailes mostraron reservas por su origen considerado “ilegítimo”, en 1603 realizó su profesión religiosa.

Principales milagros atribuidos a San Martín de Porres

Con la ayuda de Dios, San Martín realizó numerosos milagros, principalmente relacionados con la curación de enfermedades y otros padecimientos. Sin embargo, nunca se atribuyó estos prodigios y siempre insistió en que era únicamente un siervo de Dios. Por eso, solía recordar una frase que resumía su fe: “Yo te curo y Dios te sana”.

De acuerdo con los testimonios sobre su vida, algunos enfermos desahuciados recuperaban la salud con solo tocar sus manos o incluso al estar en su presencia. También se le atribuyeron otros hechos extraordinarios, como aparecer dentro y fuera del convento cuando supuestamente permanecía en su celda o cuando las puertas estaban cerradas.

Otras personas aseguraban haberlo visto en dos lugares diferentes al mismo tiempo, fenómeno conocido como bilocación. Martín dedicaba su tiempo a atender a enfermos y personas necesitadas, sin importar la hora o las circunstancias. La tradición religiosa atribuye a Dios el poder de realizar estos milagros y prodigios a través de él.