“Saben que me encanta": Sandra Cuevas no se comprará ropa en tres meses; prefiere donar el dinero a Acapulco

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nievas, nuevamente dio de qué hablar, pues ante la tragedia en Acapulco por el huracán "Otis", dio a conocer las acciones que realizaría para apoyar a las miles de personas damnificadas.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la alcaldesa dio a conocer que, por respeto a los hechos ocurridos en Acapulco, pospuso la cartelera de Día de Muertos en Cuauhtémoc e instaló un centro de acopio; sin embargo, eso no fue todo.

Las críticas cayeron cuando afirmó que no se compraría ropa durante tres meses, pues prefiere donar seis quincenas de su sueldo a "los hermanos en desgracia". Cuevas Nieves dijo que no le parecía correcto estar festejando mientras hay personas damnificadas.

Por respeto a los hechos ocurridos en #Acapulco: Pospuse Cartelera de Día de Muertos en #Cuauhtémoc, instalé centro de acopio y durante 3 meses no me compraré ropa, prefiero donar 6 quincenas de mi sueldo a nuestros hermanos en desgracia. #MéxicoLindoYQuerido #TodosSomosGuerrero pic.twitter.com/QXrj30cKDo — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 31, 2023

"Yo no voy a donar tres días de mi sueldo, voy a donar tres meses de mi sueldo, voy a dejarme de comprar ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa, voy a dejar de comprar ropa para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños, sillas de ruedas para los adultos mayores y algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal", destacó Cuevas Nieves.

Suman 46 fallecidos tras el huracán "Otis" en Acapulco

Suman 46 personas muertas y 48 personas desaparecidas por paso del huracán "Otis" en Guerrero, así lo reveló el gobierno estatal este martes 31 de octubre.

De acuerdo con el gobierno mexicano, el huracán dejó alrededor de 273 mil viviendas afectadas, 10 mil postes eléctricos caídos y 120 hospitales y clínicas dañados. Además de miles de personas damnificadas e incomunicadas que no tienen donde vivir, además de que pasan hambre y sed.

Después del impacto de #Otis, Fuerza Informativa Azteca se dio inmediatamente a la tarea de mostrar la tragedia y la devastación en #Acapulco



También la ausencia, la ineptitud y la falta de autoridad del gobierno se convirtieron en parte de la desgracia, tan evidentes como la… pic.twitter.com/QcuqFAbFxj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Sandra Cuevas se sumó a la lista de políticos que donaron parte de su salario a los damnificados de Acapulco, además de la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, y la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quienes también recibieron críticas.