En una zona apartada de Acapulco, los habitantes están sufriendo las consecuencias del huracán “Otis”. Han perdido sus hogares y sus medios de vida, y están pasando hambre y sed. Algunos ciudadanos han respondido a su llamado de ayuda, pero aún falta mucho por hacer. A seis días de la devastación así van las cosas en el puerto.

En Acapulco, las personas que no han podido comunicarse con sus familiares desaparecidos están cada vez más preocupadas. Los habitantes han acudido a los puntos de información para obtener noticias.

Después del impacto de #Otis, Fuerza Informativa Azteca se dio inmediatamente a la tarea de mostrar la tragedia y la devastación en #Acapulco



También la ausencia, la ineptitud y la falta de autoridad del gobierno se convirtieron en parte de la desgracia, tan evidentes como la… pic.twitter.com/QcuqFAbFxj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Familiares de marinos que estaban en altamar durante el huracán Otis siguen esperando noticias después de seis días sin saber nada de ellos. En la zona, varias personas han pedido ayuda al gobierno federal y estatal.

Algunos familiares incluso han acudido al Servicio Médico Forense y a otras instituciones en busca de sus familiares, pero hasta el momento no han recibido información.

22: 34 HORAS | Altar de la Virgen de Guadalupe sigue de pie

A seis días del golpe de “Otis” en Acapulco, un huracán que impacto con fuertes vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 km/hr, la ciudad continúan en reconstrucción.

Pese a que la ciudad quedó completamente devastada, entre las ruinas y escombros, un altar a la Virgen de Guadalupe nos recuerda lo importante de mantener la esperanza ante la adversidad.

¿Cómo cierra la recuperación en Acapulco a seis días del paso de “Otis"?

A prácticamente una semana del golpe de “Otis” en Acapulco comienza la fase de reconstrucción, al momento, las cifras oficiales son las siguientes:



Más de 510,000 habitantes se quedaron sin luz - 65% del servicio se ha restablecido

Más de 2,600 trabajadores de CFE se desplegaron en zonas afectadas

78 de las 187 gasolineras de Acapulco se dañaron - En 12 estaciones ya se restableció el servicio

Alrededor de 12,500 personas han sido trasladadas a CDMX - El puente de transporte por vía aérea y en autobuses no tiene costo

Una planta de Sedena purifica 2,600 litros de agua por hora - Se entregan 2 garrafones por persona

¡Fuerza Acapulco! El recuento de los daños hasta el 31 de octubre

20:46 HORAS | Hacen filas kilométricas por agua en Guerrero

Ya hay agua y luz en Guerrero; sin embargo, se registran largas filas en los puntos de reparto que comienzan a partir de las 8 de la mañana y finaliza hasta que la última persona de la fila sea atendida.

Mientras que el suministro eléctrico, que afectó a 510 mil personas, la CFE informó que el restablecimiento del servicio registra un avance del 65%; para esta tarea, la Comisión Federal de Electricidad desplegó a poco más de 2 mil trabajadores.

A través del Plan DN-III, la @SEDENAmx comenzó con el abasto de #agua potable a la población en #Acapulco; larga filas se registran en los puntos de reparto que comienzan a partir de las 8 de la mañana y finaliza hasta que la última persona de la fila sea atendida.



Mientras que… pic.twitter.com/Ufx5rI39H4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2023

19:12 HORAS | Chile se solidariza con Acapulco

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, informó que se comunicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ofrecerle apoyo en la terrible devastación del huracán “Otis” en Acapulco.

Acabo de hablar por teléfono con el

presidente de México Andres Manuel López Obrador para ofrecerle apoyo en lo que seamos útiles para enfrentar el desastre que dejó el Huracán que arrasó la zona de Acapulco. La solidaridad Latinoamérica está presente cuando nuestros pueblos lo… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 1, 2023

Para dimensionar la tragedia de “Otis” en Acapulco

Lo que era una tormenta tropical, en doce horas se convirtió en uno de los huracanes más poderosos que han tocado costas mexicanas, ¿cómo puede afectar un fenómeno categoría 5?

¡Para dimensionar la velocidad en la que impactaron los vientos de Otis! 😰



Lo que era una tormenta tropical, en doce horas se convirtió en uno de los huracanes más poderosos que han tocado costas mexicanas.#Otis impactó #Acapulco siendo categoría 5, la medida más alta en la… pic.twitter.com/HZVUmJ7dT8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

17: 45 Hoteles de Cancún brindarán empleos a trabajadores de Acapulco

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer, ofreció empleo a los trabajadores de Acapulco que se han visto afectados por el paso de “Otis”.

15:53 HORAS | Aeropuerto de Acapulco opera ya con servicios de vigilancia Radar

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que el Aeropuerto Internacional de Acapulco opera ya con servicios de vigilancia Radar. Esto refuerza la seguridad de las operaciones aéreas del puente humanitario con destino a la Ciudad de México.

#SICTInforma



El Aeropuerto Internacional de Acapulco opera ya con servicios de vigilancia Radar. Esto refuerza la seguridad de las operaciones aéreas del puente humanitario con destino a la #CDMX.#JuntosPorAcapulco

1/2 — SICT México (@SICTmx) October 31, 2023

15:10 HORAS | AÚN NO HAY AGUA EN Guerrero; damnificados se bañan en el mar

A seis días de la devastación en Guerrero, los habitantes tiene que recurrir a medidas desesperadas y comenzar a bañarse en el mar para poder mantener las condiciones de higiene.

VIDEO: Así se ven los hogares de miles de acapulqueños tras el paso de Otis en Guerrero

Las imágenes no son de la zona hotelera de Acapulco, sino de los hogares de miles de habitantes de la ciudad que resultaron afectados por el huracán Otis. Estas personas perdieron sus viviendas, no tienen agua ni alimentos, y viven en medio de la basura.

Desde la comodidad de las oficinas de gobierno aseguran que la ayuda ya llegó a #Guerrero, la única verdad es lo que está viviendo el pueblo.



Estas NO son imágenes de la zona hotelera; se trata de los hogares de miles de acapulqueños con hogares destruidos, sin agua, alimento y… pic.twitter.com/nbWHp4cTYe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

¿Podría haber riesgo sanitario en Acapulco tras devastación del huracán "Otis"?

La colonia Colosio, en Acapulco, Guerrero, está llena de basura que ha provocado focos de infección. Los vecinos temen que se propague el dengue, ya que el agua estancada y los mosquitos son un caldo de cultivo para esta enfermedad.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una inspección en siete refugios temporales de Acapulco para garantizar que las condiciones sanitarias sean adecuadas y evitar riesgos a la salud de los damnificados.

#JustoAhora| Basura y agua estancada comienzan a afectar a colonias de #Acapulco 🗑️



Es la colonia “Colosio”, donde toneladas de basura inundan calles y camellones provocando focos de infección. Desde el día en que #Otis impactó, ningún servicio de recolección de basura ha… pic.twitter.com/e3E8KJl21R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

¡Acapulco es Guerrero y Acapulco somos todos! Salen los 4 camiones de TV Azteca con donativos

Un centro de acopio ubicado afuera de TV Azteca recibe donativos para las familias afectadas por el huracán Otis. Hasta el momento, se han enviado cuatro camiones con donativos a la Cruz Roja Mexicana. Se espera que hoy se envíen más camiones.

Los donativos solicitados son alimentos enlatados, agua embotellada y productos de higiene personal y limpieza. El centro de acopio cerrará a las 9 de la noche.

¡#AcapulcoEsGuerrero y Acapulco somos todos!



Desde temprano llegan donativos para las familias afectadas por el huracán “Otis” al centro de acopio ubicado afuera de TV Azteca.



Hasta el momento, 4 camiones han partido hacia La @CruzRoja_MX y hoy se espera superar ese número.… pic.twitter.com/xdp1RNZJrZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

VIDEO: Continúan los saqueos en Acapulco tras la devastación por "Otis"

Tras el paso del huracán Otis por Acapulco, se registraron saqueos en varias tiendas de la ciudad. Las calles aledañas a una plaza comercial estaban llenas de cajas de zapatos, lentes y otros productos. La rapiña fue generalizada, y solo algunas tiendas contaban con seguridad privada.

Los saqueos tras la devastación por Otis



Cajas de zapatos, de lentes y demás, así es como lucen los alrededores de esta plaza comercial en #Acapulco.



La rapiña hizo de las suyas. Tan sólo ciertos almacenes cuentan con seguridad privada.@Lucero_Rdz_Mx con los detalles. pic.twitter.com/PHsMCFcdwM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Escuelas devastadas por huracán “Otis” en Acapulco y en Coyuca de Benítez

Las clases en Acapulco y Coyuca de Benítez fueron suspendidas antes de la llegada del huracán Otis, pero el fenómeno meteorológico fue más devastador de lo esperado.

Kendra Sofía, una estudiante de primaria, dijo que vio a sus amigos en un albergue. "Fue algo terrible", dijo. Las autoridades anunciaron que las clases seguirán suspendidas hasta el 3 de noviembre. Las escuelas son importantes para la economía del estado, pero están paralizadas por el momento.

Escuelas devastadas por huracán “Otis” en #Acapulco y en #Coyuca de Benítez



A una semana de que el huracán “Otis” azotara Acapulco, el panorama luce desolador.



Fuerza Informativa Azteca realizó un recorrido por las escuelas del estado.



➡️https://t.co/COgJkPvFZc pic.twitter.com/1JqCOfNT3x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Autoridades no avisaron a la población sobre el paso del huracán "Otis"

Población en Acapulco agradece a Fuerza Informativa Azteca y a Javier Alatorre porque dice que gracias a él, salió de su casa, porque ninguna autoridad le avisó que venía el huracán.

Quebrada Aacapulco, mujer agradece a Javier Alatorre

En Acapulco, adaptan estacionamiento en un albergue improvisado

Personas en Acapulco adaptaron un estacionamiento en albergue improvisado, al no tener estufas ni artículos para una comida digna, utilizan palos y escombros de la calle para prender fuego y poder así cocinar sus alimentos.

Personas adaptan en un estacionamiento un albergue improvisado

Se ha censado a más de 30 mil viviendas en Guerrero

El gobierno federal reportó que ha censado a 32 mil 644 viviendas, así como pequeños y medianos comercios. Son dos mil los encargados de este trabajo.

¿Cuántos muertos dejó el paso del huracán "Otis" en Guerrero?

Tras el paso del huracán "Otis" en Guerrero, a seis días, suman 46 personas muertas, así lo reveló el día de hoy gobierno estatal. También, suman 58 personas desaparecidas.

Durante la 'mañanera' el presidente @lopezobrador_ lanzó una dura crítica en contra de los dueños de los medios de comunicación, a quienes señaló de dar órdenes para cuestionar y generar caos.



Sin embargo, en Fuerza Informativa Azteca ningún reportero recibe ese tipo de órdenes,… pic.twitter.com/H0jWPTa6Ov — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

¿Qué daños dejó el huracán "Otis" en Acapulco?

El huracán Otis causó daños generalizados en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el gobierno mexicano, el huracán dejó alrededor de 273 mil viviendas afectadas, 10 mil postes eléctricos caídos y 120 hospitales y clínicas dañados.

También se reportaron cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de agua, así como derrumbes en caminos y vialidades.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical "Pilar"?

La tormenta tropical "Pilar" se formó la noche del domingo en el océano Pacífico y se está intensificando. Se encuentra frente a las costas de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que "Pilar" interactuará con el frente frío número 8, lo que provocará lluvias intensas a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en el sureste de México.

La tormenta tropical Pilar y el frente frío 8 están causando fuertes lluvias, vientos y oleaje en Chiapas y Oaxaca. Se esperan lluvias torrenciales, rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje de 5 metros en el Golfo de Tehuantepec.

En Acapulco, las personas que no han podido comunicarse con sus familiares desaparecidos tras el paso del huracán “Otis"; están cada vez más preocupadas.|Conagua

¿Cómo estará el clima ante la llegada de la tormenta tropical "Pilar"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte de México, debido a la llegada de la tormenta "Pilar" y el frente frío número 8. En particular, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.