“No de broma": Sandra Cuevas afirma estar enamorada de ella misma

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, nuevamente recibió críticas tras una declaración que hizo en el marco de un evento en la demarcación. La funcionaria pidió a las personas que se amen a ellos mismos y ser mejor cada día, no por nadie más, sino por ellos.

Las críticas le cayeron al declarar que si ella no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas: "Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, amo a Sandra Cuevas", dijo. Asimismo, destacó que no era broma.

🎶🎶Que linda soy , que bonita soy ,como me quiero!ah ah!🎶🎶🎶🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Por favor no se rían esto es serio, además se vaya a enojar la Señora Sandra Cuevas..🤯🤯 pic.twitter.com/1DHNZmwBLW — MarAg. (@martuchi63) July 24, 2023

Sandra Cuevas acusa "actos de vandalismo" en su contra

El pasado viernes 21 de julio, se suscitó una movilización en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc en contra de las acciones de la alcaldesa Cuevas, pues acusaron que se trata de una "limpieza social". Esto, porque la funcionaria borró los rótulos de algunos puestos, los murales, además de su criticado Operativo Diamante.

Ante esto, la alcaldesa acusó que eran "actos de vandalismo" movilizados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, no caería en provocaciones. De igual manera, afirmó que se procederá jurídicamente, además de que la placa que tiraron se repondrá en mármol y se agregará su nombre, pues antes no lo tenía.

Derivado del vandalismo provocado por una veintena de personas plenamente identificadas, enviadas por @PartidoMorenaMx a la Alcaldía #Cuauhtémoc: Se procederá jurídicamente. ¡Repondremos la placa, ahora en mármol; y se agregará mi nombre ya que la anterior no lo tenía! #SCA pic.twitter.com/7wDYtM1u6Q — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 22, 2023

Sandra Cuevas es criticada por su "Operativo Diamante"

En las palabras de Sandra Cuevas, el “Operativo Diamante”, consiste en brindar seguridad e identificar problemas en la infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos; sin embargo, muchos habitantes de la zona acusan que se trata de una "limpieza social".

Algunas de las consignas que gritaban los manifestantes era que Cuevas no tenga otro cargo público, pues cabe recordar que esta se destapó para buscar el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, cargo que actualmente mantiene el morenista Omar García Harfuch.

El pasado 17 de julio, la alcaldesa recibió críticas por utilizar una motosierra para quitar pérgolas de las calles de la demarcación; pues aseguró que muchos comercios no tenían permiso y no permitían el libre tránsito en las banquetas.