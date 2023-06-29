Sandra Cuevas implementa “Operativo Diamante” para retirar comercios de vía pública

La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, compartió a través de sus redes sociales cómo llevaba a cabo el "Operativo Diamante".

"Las reglas del comercio en la #Cuauhtémoc son para todos: Comercio en vía pública y establecidos; no vamos a permitir más invasión del espacio público, las banquetas y jardineras son para el disfrute de los vecinos. Los operativos diamante de las 6 am continuarán", redactó a través de Twitter, donde además compartió un video de la operación.

Posteriormente, compartió que se encontraba en la colonia Roma Norte supervisando lo que será la construcción y reparación de más de mil metros cuadrados de banqueta.

Las reglas del comercio en la #Cuauhtémoc son para todos: Comercio en vía pública y establecidos; no vamos a permitir más invasión del espacio público, las banquetas y jardineras son para el disfrute de los vecinos. Los operativos diamante de las 6 am continuarán. #SCA pic.twitter.com/YrqIQvWmMs — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 29, 2023

¿Qué es el Operativo Diamante que lleva a cabo Sandra Cuevas?

En las palabras de Sandra Cuevas, el "Operativo Diamante", consiste en brindar seguridad e identificar problemas en la infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos. Desde el pasado 26 de junio, la alcaldesa compartió fotografías de que se encontraba realizando el mismo operativo, el cual aseveró es para recuperar espacios públicos mediante el mejoramiento de la imagen.

La alcaldesa de Cuauhtémoc ha demostrado que se toma la seguridad muy en serio, pues fue el 23 de junio cuando declaró que a partir del lunes estaría prohibido el comercio en vía pública.

Regresaremos el esplendor a la emblemática #ZonaRosa que por décadas estuvo abandonada, con la libertad de transito a vecinos, turistas y oficinistas; en este espacio de tolerancia y diversidad. ¡En Génova estará prohibido el comercio en vía pública a partir de este lunes! #SCA pic.twitter.com/ZuOSSZ9YaW — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 23, 2023

Sandra Cuevas buscará la secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Tras el fin de su gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc en 2024, Sandra Cuevas se destapó para buscar el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, cargo que actualmente mantiene el morenista Omar García Harfuch.

“Cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace tanto daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada”, aseveró.

El pasado 6 de junio, compartió un video disparando en un centro de práctica de madrugada y aseguró que se estaba preparando para el cargo de secretaria de la SSC, pues "en una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad".