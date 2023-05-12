VIDEO: “Hasta abajo la bebé", Sandra Cuevas perrea con éxito de Peso Pluma

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, fue captada perreando un éxito del cantante del momento, Peso Pluma, junto al alcalde de Cuajimalpa de la Ciudad de México (CDMX), Adrián Rubalcava.

A través de redes sociales se viralizó un video compartido por la cuenta de TikTok, @sandracuevasva, donde se muestran los dotes de baile de la alcaldesa Sandra Cuevas. De acuerdo con la descripción del video, fue captada perreando el éxito de Peso Pluma "Ella Baila Sola", junto a Adrián Rubalcava en un evento de Tepito.

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar, pues diversos usuarios reconocieron el ritmo de Sandra Cuevas: "Ella salió del barrio pero el barrio no de ella", "Sensacional la alcaldesa" y "Que bien baila", fueron algunos de estos.

Sandra Cuevas asiste a la Guerra de sonideros y baila cumbias

Esta no es la primera vez que se capta a la alcaldesa de Cuauhtémoc bailando, pues a principios de marzo de 2023, en el marco de la Guerra de sonideros, diversas personas la grabaron mientras mostraba su gusto por la cumbia con algunos pasos.

"Así la explanada de la alcaldía, desbordada de vecinos y vecinas disfrutando de la “Guerra de sonideros en #Cuauhtémoc”. ¡Con alegría y en unidad, bailamos sin polarizar!", compartió Sandra Cuevas a través de su cuenta oficial de TikTok.

"Estoy enamorada de mí": Sandra Cuevas responde a críticas

En el marco del Día de las Madres, la alcaldesa Sandra Cuevas compartió felicitaciones a su mamá, donde destacó que el mejor regalo del día es el resultado "de tus enseñanzas que me formaron como hija y ciudadana para contribuir a tener un mejor país a través del servicio público".

Ante sus palabras, comenzaron a lloverle críticas, donde acusaron que aprovechó este día para hablar de ella misma: "Cómo hacer que todo se trate de ti"; sin embargo, la alcaldesa no se quedó callada y contestó "Me amo muchísimo, estoy enamorada de mí, por eso me enfoco en llegar a mi meta, sin ver vidas ajenas como Usted comprenderá".