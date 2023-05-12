Estacionamientos públicos en CDMX ahora se harán responsables por daños o robos

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó reformar las leyes Orgánica de las Alcaldías y de Establecimientos Mercantiles, por lo que los estacionamientos públicos ahora se harán responsables de los daños o robos que puedan ocurrir, asimismo, se presentaron otros requisitos con los que tendrán que contar.

📌 Congreso local aprueba regular estacionamientos públicos.



▪️ Se busca que presten un servicio adecuado a la ciudadanía y contribuyan a la planeación y ejecución de políticas públicas en materia de movilidad.



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¿Qué requisitos necesitan los estacionamientos públicos en la CDMX?

El Congreso de la CDMX anunció que ahora se facultará a los estacionamientos públicos para que cuenten con los siguientes requisitos:



Sistema de registro de estacionamientos públicos

Datos de sus responsables y administradores.

Tarifa autorizada.

Póliza de seguro

Número de cajones

Determinar las tarifas de cobro por el servicio, esto bajo los criterios que defina la Secretaria de Movilidad (Semovi).

Estacionamientos públicos de la CDMX se harán responsables de los daños o robos

A partir de la modificación legislativa, los estacionamientos públicos de la CDMX deberán delimitar los alcances que cubrirá el seguro a favor de los usuarios en caso de daños o robos a sus vehículos, así como la obligación de responder por pérdidas de los objetos que dejen a su resguardo.

Asimismo, el pago del deducible deberá ser a cargo del responsable u operador del estacionamiento público, sin que pueda repercutir a la persona usuaria del servicio.

La razón de la modificación a estas leyes es porque "se “están promoviendo e impulsando leyes de primer nivel que garanticen los derechos de la ciudadanía”, según el legislador Víctor Hugo Lobo Román (PRD).

Por otro lado, Polimnia Romana Sierra, del PRD, consideró que también se atenderá un factor que denota la contaminación ambiental en la CDMX, por la emisión de contaminantes de los vehículos, pues comentó que el 30% del tráfico vehicular se origina porque las personas conductoras tardan entre 15 y 20 minutos en encontrar un lugar donde estacionarse.

¿Qué hacer ante un daño en un estacionamiento público?

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX, los titulares u operadores de los estacionamientos públicos tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza, que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la de terceros hasta por 9 mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por vehículo, es decir, alrededor de 645 mil pesos. Para más información visitar la página oficial de la Condusef.