¿Cuál fue la razón por la que Santa Anna cedió parte de México a Estados Unidos?

Uno de los momentos cruciales en la historia de México es el que se refiere a la venta de una parte del país, conocida como La Mesilla, por parte del entonces presidente Antonio López de Santa Anna a Estados Unidos, pero, ¿por qué Santa Anna vendió México y qué tan cierto es?

Antonio López de Santa Anna, nacido en Jalapa, Veracruz, en 1794, fue nombrado como presidente de México por primera vez en 1833, tomando el cargo por 11 años, alternando en retiros voluntarios y obligados, dejó la silla presidencial en 1854 al ser derrocado. Sin duda lo que más se conoce de él es que vendió parte de México a Estados Unidos.

“Compra de La Mesilla”, publicado en el año de 1854

|Gobierno de México

¿Por qué Estados Unidos le quitó territorio a México?

Durante el último periodo presidido por Santa Anna se llevó a cabo un contrato de venta con el gobierno de Estados Unidos por la porción del territorio de México conocida como La Mesilla, conformada por la región que actualmente ocupa Nuevo México y Arizona. Cabe recordar que en 1846, México fue invadido por Estados Unidos, ya que buscaban apropiarse de Texas.

Al poco tiempo se firmó el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, el cual dio fin oficial a la guerra entre México y Estados Unidos; sin embargo, el gobierno norteamericano demostró su interés por añadir nuevos territorios, presionando al gobierno de Santa Anna a cederle parte del país.

¿Cuánto territorio le quitó Estados Unidos a México?

En este tratado se perdieron aproximadamente 78 mil 845 kilómetros cuadrados, con la firma del documento México daba por perdido grandes extensiones del territorio ubicado al norte del país, incluyendo lo que hoy es Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Asimismo, se decidió que la línea divisoria entre ambos países sería el río Bravo.

¿Por cuánto dinero vendió Santa Anna territorio mexicano?

Tras las constantes amenazas del país norteamericano de invadir el territorio mexicano, Santa Anna decidió resistir; sin embargo, las negociaciones no avanzaban. El entonces presidente nombró como comisionados del gobierno mexicano a José Salazar Ylarregui, Mariano Monterde y Lucas de Palacio, quienes se reunieron con el gobierno de Estados Unidos, el cual dio una indemnización a México por 10 millones de pesos, para dar fin al conflicto.

¿Qué consecuencias tuvo el Tratado de La Mesilla?

En primer lugar, y según diversos historiadores, la venta de La Mesilla puso en evidencia las debilidades de Antonio López de Santa Anna y por consiguiente, la del gobierno de México. Además de la reducción de la extensión del territorio mexicano.

Santa Anna vivió en el exilio hasta 1874, cuando el presidente en turno, Sebastián Lerdo de Tejada, le permitió regresar a México, donde murió en 1876.

