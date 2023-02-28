Santiago Creel envía documento que permite publicación del Plan B en el DOF

Tras la acusación de Ricardo Monreal a Santiago Creel como responsable del retraso en la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente de la Cámara de Diputados mostró la firma el documento que comprueba aprobación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual fue enviado a la Cámara de Senadores, por lo que López Obrador podrá publicarlo en cualquier momento y que entre en vigor.

En conferencia de prensa, Santiago Creel señaló que el retraso se debió a que se hizo un proceso de revisión de cada uno de los artículos aprobados, ya que, las reformas a diferentes leyes electorales pasaron de una Cámara a otra con cambios agregados.

Tan solo un par de horas después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusara que el Plan B de la Reforma Electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la falta de firma del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, este mostró el documento que lo avala.

“Respetuosamente, le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme, junto con su secretario, porque el proyecto todavía hasta ayer no se había enviado para su publicación”, externó Ricardo Monreal durante un breve encuentro con medios.

El presidente de la @Mx_Diputados, @SantiagoCreelM, envió al gobierno federal el documento que comprueba la aprobación del #PlanB aprobado en San Lázaro. pic.twitter.com/SeoFmvQRPh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

Cabe recordar que el Plan B, impulsado por el Presidente de la República Mexicana (AMLO), tenía pensado publicarse en el DOF el pasado lunes 27 de febrero; sin embargo, fue hasta este martes que se dio a conocer la supuesta razón de la traba.

Ante la declaración de Ricardo Monreal, Gustavo Madero, quien fue presidente del Senado, dio a conocer en una conferencia que lo dicho por el senador es mentira, pues Santiago Creel, como presidente de la mesa directiva, realizó la firma requerida cuando envió la minuta al Senado.

Santiago Creel firma documento para publicación de Plan B en el DOF|Twitter @RicardoMonrealA/ @SantiagoCreelM

Aprobación del Plan B en el pleno del Senado

Fue el pasado miércoles 22 de febrero el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del llamado Plan B de la Reforma Electoral, enviado por el presidente López Obrador, por lo que llevaría ya casi una semana sin su publicación en el DOF.

Tras la firma de Santiago Creel, aún no se tiene una fecha establecida para la publicación del Plan B en el DOF después de que estuviera programada para el lunes 27 de febrero.