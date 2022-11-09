Sapos psicodélicos: Estados Unidos pide a ciudadanos no lamerlos

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, (NPS por sus siglas en inglés), pidió dejar de lamer sapos psicodélicos debido a la creciente cantidad de reportes sobre visitantes que han lamido al anfibio del desierto de Sonora, famoso por segregar una potente toxina.

Se trata del sapo Bufo alvarius, también conocido como “sapo del desierto de Sonora” o “sapo del Río Colorado”, considerado el más grande de América del Norte al medir 18 centímetros, este anfibio emite un característico sonido que se asemeja a un chillido de tono bajo.

Sin embargo, no es la característica principal por la que este anfibio es conocido en Estados Unidos, ya que al fumar las toxinas que segrega este sapo, provoca euforia y fuertes alucinaciones auditivas en los seres humanos.

¿Por qué Estados Unidos pide no lamer sapos psicodélicos?

De acuerdo con el Museo del Desierto de Arizona-Sonora, una institución acreditada por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, el sapo Bufo alvarius, segrega una sustancia lechosa para defenderse, la cual contiene varias toxinas, entre las cuales está la 5-MeO-DMT, un compuesto psicoactivo que provoca efectos alucinógenos.

El veneno de los sapos psicodélicos, puede ser altamente peligroso en humanos, sobre todo si se tiene un contacto directo con la boca, pues un poco de 5-MeO-DMT puede ser suficiente para matar a un perro adulto.

Estos sapos tienen glándulas parótidas prominentes que secretan una potente toxina. Puede enfermarte si manipulas la rana o te metes el veneno en la boca. Como decimos con la mayoría de las cosas que te encuentras en un parque nacional, ya sea una babosa banana, un hongo desconocido o un sapo grande con ojos brillantes en la oscuridad de la noche, por favor abstente de lamer. NPS

El peligro del "sapo del desierto de Sonora”, se encuentra detrás de sus ojos, conforme a lo dicho por NPS, este animal tienen glándulas parótidas prominentes que secretan una potente toxina que puede enfermar a los humanos, por lo que lamerlo o incluso introducirlo dentro de la boca puede ser nocivo para la salud.

Cabe destacar que el veneno del sapo psicodélico es conocido como bufotenina, y su posesión es ilegal en California; porque según informan datos de la Administración de Control de Drogas, lamer este anfibio es una de las formas de drogarse de los habitantes de Estados Unidos.