Satélite de China toma impresionantes imágenes en alta resolución

El primer grupo de imágenes que fueron tomadas por el satélite Jilin-1 Kuanfu 01C que China recién envió al espacio, causan impresión debido a la alta resolución con la que fueron captadas.

La imágenes fueron capturadas el mismo día en que el satélite, junto con siete satélites más del tipo "Jilin-1 Gaofen 03D", despegaron hacia el espacio.

Con su amplia cobertura, Jilin-1 Kuanfu 01C puede proporcionar imágenes con una amplitud de más de 150 kilómetros, una resolución pancromática de 0.5 metros y una resolución multiespectral de dos metros.

El satélite Jilin-1 Kuanfu 01C también cuenta con almacenamiento de gran tamaño y transmisión de datos de alta velocidad, por lo que pudo captar las impresionantes imágenes en alta resolución.

El grupo de ocho satélites, transportados por un cohete Gran Marcha-2D, despegó a las 10:38 (hora de la capital de China) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia septentrional de Shanxi y pronto entró en la órbita preestablecida.

La academia SAST china lanzó el 5 de mayo a las 02:38 UTC un cohete CZ-2D desde Taiyuan con ocho satélites de observación de la Tierra Jilin-1 de la empresa Chang Guang Technology, el Jilin-1 Kuanfu-01C (吉林一号宽幅01C) y siete Jilin-1 Gaofen-03D (吉林一号高分03D) 27 al 33. pic.twitter.com/D10HMtDkkI — Daniel Marín (@Eurekablog) May 6, 2022

Satélite chino logra impresionantes imágenes en alta resolución

Las imágenes en alta resolución fueron captadas sobre la ciudad de Oruro, en el oeste de Bolivia.

Con una amplitud de más de 150 kilómetros, el satélite Jilin Kuanfu 01C, en comparación con sus predecesores Jilin Kuanfu 01A/B, puede proporcionar imágenes con una resolución de 0.5 metros a todo color y 2 metros en modo multiespectral para los clientes.

Con una amplia cobertura, Jilin-1 Kuanfu 01C se utilizará para proporcionar servicios comerciales de datos de teledetección en sectores como recursos terrestres, exploración minera y construcción de ciudades inteligentes.

Desarrollados por Chang Guang Satellite Technology, los ocho nuevos satélites de China trabajarán junto con otros 46 satélites previamente lanzados para formar una constelación, proporcionando datos de teledetección y servicios en campos como la agricultura, la silvicultura y la protección del medio ambiente. Esta fue la misión de vuelo número 419 de los cohetes portadores de la serie Gran Marcha de China.