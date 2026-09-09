Scarlett Camberos y Julián Quiñones ponen a México entre los nominados al Balón de Oro

Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron nominados al Balón de Oro 2026, una edición en la que México consiguió colocar dos nombres entre las figuras que competirán por uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial.

La nominación de Scarlett Camberos llega después de una temporada destacada con el América, donde fue protagonista en la conquista de varios títulos y cerró su participación con 24 goles y 14 asistencias, números que ahora la colocan en la conversación junto a algunas de las futbolistas más reconocidas del planeta.

Scarlett Camberos competirá con figuras del futbol mundial

El nombre de la mexicana aparece junto al de jugadoras como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen y Alessia Russo, referentes del futbol internacional que también forman parte de la lista de nominadas.

La campaña de Camberos con las Águilas incluyó el título del Clausura 2026, además de otros trofeos conseguidos durante la temporada, en la que su aporte ofensivo fue una de las claves para el equipo; sus 24 anotaciones y 14 asistencias le permitieron cerrar el año con 38 participaciones directas en gol.

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Julián Quiñones completa la presencia mexicana

Por su parte, Julián Quiñones también recibió una nominación luego de su actuación en La Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de terminar como líder de goleo en la Saudi Pro League.

La presencia de Scarlett Camberos y Quiñones coloca al futbol mexicano en una edición histórica del Balón de Oro; todavía falta conocer quién se quedará con el premio, pero México ya consiguió algo que durante años parecía lejano: ver a dos de sus futbolistas en la lista de nominados al máximo reconocimiento individual del futbol mundial.