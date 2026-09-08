ÚLTIMA HORA: Futbolista del América es finalista para ganar el Balón de Oro 2026

Este martes 8 de septiembre inició con una buena noticia: fueron anunciados los nombres de las futbolistas nominadas para ganar el Balón de Oro 2026, y en la lista destaca el nombre de la mexicana Scarlett Camberos, delantera del Club América Femenil y seleccionada nacional.

En total, hay 30 jugadoras nominadas y Scarlett es la única originaria de nuestro país que participa este año. La futbolista del América tiene registrados 47 partidos, 27 goles, 7 asistencias, 8 tarjetas amarillas y 2 rojas.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

El día que sabremos si Scarlett Camberos ganará el Balón de Oro 2026 será el lunes 26 de octubre; se anunciará en una ceremonia con sede en Londres, Inglaterra. Cabe recordar que los resultados se definen por una votación en la que participan periodistas deportivos especializados, uno por país elegible; la decisión se toma tomando en cuenta como criterios el desempeño individual, los logros por equipo (aunque es un premio individual) y juego limpio.