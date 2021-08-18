Reportan embarazo de Scarlett Johansson; esposo lo habría confirmado

Diversos medios de comunicación internacionales dieron por confirmado el posible embarazo de la actriz estadounidense Scarlett Johansson, luego de que supuestamente lo confirmó su esposo, el comediante Colin Jost.

De acuerdo con los medios internacionales, Scarlett Johansson, de 36 años, estaría esperando a su segundo hijo, pero el primero con su esposo Colin Jost, de 39 años, luego de que las versiones sobre el posible embarazo comenzaron a circular hace meses.

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Sin embargo, en esta ocasión los medios reportaron que fue el propio esposo de Scarlett Johansson quien confirmó la noticia del embarazo durante una presentación en el Ridgefield Playhouse, un teatro en Connecticut, donde dio un show de comedia.

Estamos muy emocionados, aseguró Colin Jost, sobre la noticia del embarazo de Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron después de tres años de relación en una ceremonia íntima y secreta para la prensa, en octubre de 2020, por lo que el posible embarazo sería del primer hijo en común de la pareja, ya que ella tiene una hija de 6 años llamada Rose, de su matrimonio anterior con el periodista francés Romain Dauriac.

Colin Jost has confirmed that he and wife Scarlett Johansson are having a baby. pic.twitter.com/inSg6wKoKw — Mike Sington (@MikeSington) August 17, 2021

Rumores sobre embarazo de Scarlett Johansson

El portal especializado Page Six, que confirmó la noticia del embarazo según lo dicho por el esposo de Scarlett Johansson, ya había asegurado, a inicios de mes, que la actriz y cantante estadounidense estaba embarazada.

Desde principios de junio comenzaron las sospechas sobre un posible embarazo de Scarlett Johansson, cuando rechazó asistir a varios eventos promocionales de su nueva película “Black Widow”, ya que, según personas cercanas, quiere mantener un perfil bajo hasta el nacimiento de su bebé.

Las sospechas se hicieron más fuertes cuando, además de rechazar las invitaciones a eventos promocionales, Scarlett Johansson también se negó a dar entrevistas presenciales con la prensa sobre “Black Widow”.

Otro factor fue que este verano no realizó sus actividades tradicionales en la zona de Montauk Beach, Nueva York, donde constantemente sale a pasear a la playa o a correr con sus perros.