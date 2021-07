Renuncia mánager de Britney Spears por supuesto retiro

El caso de Britney Spears y Jamie Spears, su padre y tutor legal, sigue dando de qué hablar, pues este martes, medios especializados informaron sobre la renuncia de Larry Rudolph, quien fuera mánager de la intérprete desde hace poco más de 25 años, luego de que se enterara que la estrella del pop piensa en el retiro definitivo de la música.

El representante de la cantante, quien la acompañó incluso antes de su salto a la fama con "...Baby, One More Time”, envió una carta al padre de la princesa del pop, en la que adelantó que ya no planea seguir al frente de la carrera artística de Britney Spears, pues parece inminente el retiro de la cantante.

Hoy mismo me enteré de que Britney ha manifestado su intención de retirarse oficialmente, por lo que me queda claro que mis servicios ya no serán requeridos, así que me haré a un lado.

El mánager afirmó que ha respetado y respaldado en todo momento las decisiones de la princesa del pop, aun cuando no todas son tomadas por ella, sino por la tutela legal que hay sobre la estrella.

Además, explicó que lleva más de dos años sin contactar a Britney Spears, cuando decidió tomarse un descanso indefinido.

Larry Rudolph también añadió que si la intérprete de “Toxic” decide volver a la música y los escenarios, sin dudarlo se unirá a su equipo.

Le deseo toda la salud y la felicidad del mundo, estaré ahí si me necesita de nuevo, tal como siempre lo he hecho. Siempre estaré orgulloso de lo que hemos logrado juntos.

Te puede interesar: Juez rechaza solicitud de Britney Spears de retirar tutela a su padre

Mánager afirmó que nunca tuvo tutela de Spears

En el comunicado retomado por medios, el mánager aclaró una vez más que nunca formó parte de la tutela legal que le fue impuesta a Britney Spears en 2008 y afirmó que aunque sí llegaba a asesorar a la celebridad en cuestiones personales, su trabajo siempre estuvo enfocado en lo artístico.

Larry Rudolph fue el mánager de la princesa del pop desde 1996, poco antes de que la estrella saltara a la fama. Solo se alejó un poco de ella entre 2007 y 2008, pero siempre acompañó a la intérprete en cada uno de sus lanzamientos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se escuchan rumores sobre el retiro de Britney Spears, más por el tiempo que lleva sin estrenar música.

Su último lanzamiento fue en 2016, con el álbum “Glory”, mientras que su última presentación en vivo se produjo en 2018, cuando dio un concierto al final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

La cantante no tiene control sobre su vida desde hace 13 años, cuando su padre, Jamie Spears, recibió la tutela legal de la estrella tras episodios donde la salud mental de la famosa se vio comprometida, en 2008.

Desde entonces, Jamie Spears toma todas las decisiones artísticas y personales de Britney Spears. Apenas hace unos días un juez rechazó la solicitud del equipo legal de la famosa para retirarle la tutela legal al padre, buscaban “devolverle a Britney su vida”, pero no tuvieron éxito.

Te puede interesar: Caso #FreeBritney llega al Congreso de Estados Unidos