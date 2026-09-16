¿Quién era la reportera y el piloto que fallecieron tras el desplome de un helicoptero de noticias durante una transmisión en vivo?

Tres víctimas mortales dejó el desplume de un helicóptero de noticias el día de ayer al sur de California; una mujer, Eliana Moreno, y el piloto de la aeronave, George Marciniw, así como un joven guatemalteco. ¿Quienes eran y qué se dedicaban? Todos los detalles de este lamentable suceso.

VIDEO: Así fue el momento en que se desploma helicóptero de noticias con reportera transmitiendo en vivo

Eliana Moreno y el piloto, George Marciniw, cubrían un choque como una mas de sus actividades designadas como parte de su labor periodística diaria. El momento quedó registrado en un video donde se aprecia el momento de la caída del helicóptero sin que hasta el momento se haya informado sobre las causas del lamentable hecho.

🚨DEVASTATING: “You can’t pull up?” Those are the final words heard as a KNBC helicopter crashes during a live report in Los Angeles while covering a deadly bus crash. You can actually hear what appears to be a rotor issue as the helicopter goes down. Reporter Eliana Moreno and… pic.twitter.com/VrfqadccrA — Daniel Cohen (@DanielCohenTV) September 16, 2026

¿Quién era Eliana Moreno, reportera de noticias que falleció en desplome de un helicóptero?

Por más de diez años, la labor informativa encontró en la cabina del helicóptero a Eliana Moreno, narrando persecuciones vehiculares, incendios forestales devastadores y los acontecimientos más complejos de la metrópoli californiana con una dualidad lingüística impecable en inglés y español.

La corresponsal aérea que recorría el territorio era originaria del condado de Orange, graduada en Comunicación y Ciencias políticas, su vida privada reflejaba la misma calidez: disfrutaba el baile country, cuidaba con esmero a sus animales y celebraba con orgullo su reciente compromiso matrimonial, dejando un recuerdo imborrable entre quienes compartieron redacción con ella.

Vocación compartida y compañerismo en cada vuelo

A lado de Eliana, un experimentado aviador completaba la tripulación habitual de las jornadas nocturnas. Conocido afectuosamente como Jorge por sus colaboradores hispanos, este especialista acumulaba décadas de trayectoria respetada en el sector aeronáutico local.

Formado en las aulas secundarias de Burbank, disfrutaba plenamente su labor cotidiana y solía destacar la afinidad profesional que mantenía con su compañera de cabina, consolidando una dupla inseparable que dominaba los aires con absoluta maestría técnica y conocimiento geográfico.

Más allá de los datos técnicos sobre el desplome, el eco de sus voces permanece vivo entre quienes los conocieron de cerca, como se pudo corroborar durante una transmisión donde compañeros de ambos dedicaron unas palabras sobre las víctimas.