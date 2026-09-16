Impactante VIDEO: Helicóptero de reporteros se estrella mientras transmitían en vivo

La cobertura de un accidente automovilístico terminó en una segunda tragedia Los Ángeles, pues un helicóptero de noticias se desplomó.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó que tres personas perdieron la vida y que una más fue llevada a un hospital, aunque todavía no se conoce su estado.

¿Cómo fue el accidente del helicóptero?

El helicóptero pertenecía a la estación KNBC-TV y se encontraba sobrevolando el área para transmitir imágenes de un choque entre un vehículo y un autobús.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:57 horas, impactando en un terreno ubicado entre dos edificios comerciales, donde había contenedores de carga y carros estacionados.

BREAKING: KNBC helicopter crashes while covering metro bus crash in Los Angeles, California. pic.twitter.com/TgzkkVTBHx — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos indicaron que una de las personas que perdió la vida estaba en tierra cuando cayó la aeronave.

¿Cómo fue el accidente automovilístico?

El accidente que originó la cobertura aérea ocurrió cerca de las 17:00 horas, en Nordhoff Street y De Soto Avenue, donde un automóvil chocó de costado contra un autobús de la línea 166 de Metro.

El percance dejó al menos dos muertos y seis heridos, algunos de ellos atrapados dentro de los vehículos y liberados por equipos de rescate.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación quedaron a cargo de esclarecer las causas del desplome del helicóptero.

Mientras que la Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos mantienen acordonada la zona mientras continúan las diligencias.