FOTOS: Se desploma techo en urgencias del Hospital regional 220 del IMSS en Toluca, Edomex

En medio de las marchas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en redes comenzaron a circular fotos del desplome de una parte del techo en la sala de Urgencias del Hospital General Regional No. 220, en Toluca, Estado de México (Edomex).

Claro que las imágenes han generado cuestionamientos, pues en los últimos días trabajadores de la salud han salido a las calles a levantar la voz sobre la crisis por la que atraviesa el seguro mexicano.

Calidad de primera: se desploma techo en Urgencias del IMSS

En las fotografías difundidas en redes sociales se puede ver como el techo tiene un enorme agujero y de ahí sobresalen los cables de luz que yacen colgados o algunos tirados en el área de camillas.

También se puede ver como enfermeras o doctores trabajan cerca del techo desplomado, especialmente en un espacio destinado a la atención de pacientes que requieren valoración médica.

🚨En medio de las protestas de los trabajadores activos y jubilados de @Tu_IMSS, colapsó parte del techo en la zona de camillas de la sala de urgencias del Hospital General Regional 220 en el Estado de México. Vía Jessica Moguel (@jessiemozar) ➡️https://t.co/qV1PW2rYLs https://t.co/2sQpJizaqk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026

Desplome ocurre en medio de protestas de trabajadores del IMSS

Este accidente se da en un momento crucial para el IMSS, que en los últimos días trabajadores y pensionados han tomado las calles para denunciar las pésimas condiciones en las que trabajan.

El problema no solo radica en las demandas salariales, que si bien fueron la gota que derramó el vaso, forman parte de una serie de problemas como el desabasto de medicamentos e insumos al que se enfrentan diariamente pacientes y derechohabientes.

A esto se suman las condiciones de infraestructura en las que opera el personal de salud o la falta de personal, que hace que las clínicas simplemente no operen como debería operar.

Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS

El pasado 13 de octubre se realizó una megamarcha nacional de trabajadores del IMSS para visibilizar estas problemáticas, que no solo se replicó en la Ciudad de México, sino en diversos estados del país.

Esto en marco de la consulta salarial realizada este 14 de octubre, donde los inconformes votaron en contra del aumento del 2.9% al tabulador y del 3% a las prestaciones.

Por ello, exigen al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) la renegociación salarial con un incremento no menor al 10% y presentarse ante las autoridades institucionales y la STPS.

Los trabajadores aseguran que mantienen la exigencia de un Congreso Nacional Extraordinario posterior a la destitución de Rafael Olivos y de su Comité Ejecutivo Nacional.