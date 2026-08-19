¿Se acerca la tormenta “Iselle”? SMN vigila dos bajas presiones con 80% de probabilidades de desarrollo ciclónico en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, comunicaron que vigilan dos zonas de baja presión con presencia en el Pacífico, las cuales podrían evolucionar a tormenta tropical en los próximos días.

¿Qué probabilidades hay de que aumente su categoría y frente a qué estados se está generando?

¿Se formará una tormenta tropical?

Autoridades mencionaron este miércoles 19 de agosto el monitoreo de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, las dos con un 80% de probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Ambas zonas son vigiladas por el posible riesgo de que evolucionen de manera rápida a depresión o tormenta tropical en las próximas horas o días.

¿Cerca de qué estados se podría generar una tormenta tropical?

Se espera que la primera zona de baja presión se desarrolle al sur de las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La segunda zona de baja presión está a 3 mil 165 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Incrementó a 70% su probabilidad en 48 horas y tiene un 80% a 7 días, moviéndose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila dos zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/yHj6GS49fZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2026

¿Qué nombres podría llevar la siguiente tormenta tropical del Pacífico?

Según la lista de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, para la temporada en el Pacífico, el siguiente nombre para la próxima tormenta es "Iselle".

Si las dos zonas de baja presión logran subir su categoría e intensificarse a tormentas tropicales, los nombres que se utilizarán serán "Iselle" y "Julio".

Posibles efectos de las tormentas tropicales

Aunque el segundo sistema se mueve mar adentro, la zona de baja presión que está cerca de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco podría favorecer el desprendimiento de nubes, generando lluvias intensas y oleaje alto en el Pacífico central.

Las autoridades recomiendan a la población de los estados que están cerca de las costas del Pacífico central deben mantenerse informados por los canales oficiales y tomar las precauciones pertinentes ante posibles deslaves, inundaciones o incrementos en el nivel de ríos y arroyos.