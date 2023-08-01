Se realiza boda en Filipinas aún con iglesia inundada: VIDEO

Una boda tuvo lugar en una iglesia inundada en la ciudad de Malolos, después de que el tifón Khanun azotara Filipinas.

El video compartido mostró a la novia caminando por el pasillo central de la iglesia inundado, con su vestido de novia, mientras los invitados vitoreaban.

A pesar de que el agua mojó las zapatillas, zapatos, vestidos y pantalones de los invitados, la celebración no se detuvo.

Invitados aplauden en la iglesia a la novia

Los presentes aplaudieron la llegada de la novia a la iglesia y así se celebró la eucaristía.

WATCH: A wedding pushes through at Barasoain Church in Malolos City, Bulacan, on Sunday, July 30, despite ankle-deep floods due to the southwest monsoon. #HabagatPH



Video by Jan Robin Rodriguezhttps://t.co/DnyDwxIDvS pic.twitter.com/uz4Rkk0bLd — Rappler (@rapplerdotcom) July 31, 2023

Tifón Khanun impacta Filipinas

El tifón Khanun impactó Filipinas con rachas de viento de hasta 185 kilómetros por hora.

La agencia de desastres de Bulacan, dijo que decenas de provincias del norte del país se vieron afectadas por las inundaciones que dañaron la agricultura, alrededor de 14 mil personas fueron desplazadas.

Filipinas aún no se recupera del tifón Doksuri

El tifón Khanun agravó las inundaciones en un país que todavía se está recuperando de los efectos del tifón Doksuri, que dejó más de 30 muertos y más de un millón de damnificados.

Filipinas, un archipiélago de más de 7,600 islas, fue golpeado la semana pasada por el tifón Doksuri, que trajo vientos de hasta 175 kilómetros por hora a la isla de Luzón, al norte y más poblada.

Japón en alerta máxima por tifón Khanun

El acercamiento del tifón a las islas japonesas de Okinawa provocó el martes la anulación de cientos de vuelos y el llamado al desalojo de cientos de miles de habitantes.

El tifón se acerca por el océano Pacífico con ráfagas máximas de viento de 162 km/h y fuertes precipitaciones y debe tocar tierra durante la tarde-noche del martes.

A las 10H00 locales (01H00 GMT), el tifón "potente" y "de gran envergadura" se encontraba a 240 km al sudeste de Naha, la capital de la prefectura de Okinawa, según la agencia meteorológica de Japón.

Más de 500 vuelos con destino u origen en Okinawa fueron anulados el martes. Los servicios locales de ferri y autobús también quedaron suspendidos por el tifón, dijo la cadena de televisión pública NHK.