Continúa emergencia en China por lluvias del tifón Doksuri

En China más de 127 mil personas han sido desplazadas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra, ocasionados por la intensa lluvia que ha dejado a su paso el tifón Doksuri, el gobierno pide no bajar la guardia ante la emergencia.

Casas inundadas por lluvias

Las casas se han inundado, las carreteras se han convertido en ríos y los coches se han amontonado.

El ejército envío toneladas de ayuda a miles de personas que se encuentran incomunicadas.

Muertos y desparecidos por tifón Doksuri

Al menos 20 personas han muerto en Beijing y en Hebei, su área metropolitana, después de una de las tormentas más fuertes que ha azotado al país en años.

En total, 19 personas se encuentran desaparecidas (13 en Pekín y seis en Hebei). Anteriormente se reportaron 27 desaparecidos en la capital china, pero 14 personas fueron encontradas sanas y salvas, dijo CCTV.

También se han cerrado estaciones de tren, escuelas y negocios.

Emergencia en China

En una señal del nivel de urgencia, el presidente Xi Jinping emitió una orden para que los gobiernos locales hagan todo lo posible para rescatar a las personas atrapadas y minimizar la pérdida de vidas y los daños a la propiedad.

Aunque la tormenta se está debilitando a medida que avanza tierra adentro, las autoridades advirtieron que existe el riesgo de más inundaciones.

Se pronostican tormentas eléctricas y fuertes vientos para Beijing el martes, así como para la ciudad vecina de Tianjin y la provincia de Hebei, dijo la emisora estatal CCTV.

Las peores lluvias en una década

La precipitación de los últimos días superó los registros de una fuerte tormenta en julio de 2012, cuando la ciudad registró 190.3 mm (7.5 pulgadas) de lluvia en un día.

Beijing registró un promedio de 260 mm (10,2 pulgadas) de lluvia desde el sábado hasta la madrugada del lunes, y el embalse de Changping Wangjiayuan registró la mayor lectura con 738.3 mm (29 pulgadas).