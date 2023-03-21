Se reporta sismo en Afganistán de 6.5; se sintió en Pakistán e India

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo hoy 21 de marzo en Afganistán, con magnitud preliminar de 6.5, el cual tuvo su epicentro a 40 km al sur-sureste de la ciudad nororiental de Jurm.

El temblor tuvo una profundidad de 187.6 km y también se sintió en Pakistán, principalmente en las ciudades de Islamabad y Lahore, y en Nueva Delhi, India, según el USGS.

Notable quake, preliminary info: M 6.5 - 40 km SSE of Jurm, Afghanistan https://t.co/wxZ5D1GFQs — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 21, 2023

Por el momento las autoridades de Afganistán no informaron sobre daños severos a los inmuebles, aunque algunos presentaron cuarteaduras, tampoco dieron cifras de muertos o heridos.

Zabillah Mujahid, portavoz del gobierno talibán en Afganistán, indicó a través de su cuenta de Twitter que el fuerte sismo de hoy pudo provocar daños severos, especialmente en las provincias del norte, por lo que se envió a una brigada para atender la zona más tarde informó que no había daños ni víctimas.

"No existen reportes de daños personales por el sismo en las provincias mencionadas. La información recibida de las provincias de Badakhshan, Takhar, Kunduz y Panjshir muestra que a pesar de la intensidad del terremoto, hasta el momento no se han reportado daños".

له بدخشان، تخار، کندز او پنجشیر څخه معلومات ښيی، سره دې چې زلزله خورا شدیده وه؛ خو په یادو ولایتونو کې تر اوسه د زلزلې له امله د ځاني زیان کوم راپور نشته.



معلومات رسیده از ولایات بدخشان، تخار، قندز و پنجشیر نشان می دهد، با وجود شدت زلزله تا اکنون کدام زیان گزارش داده نشده است. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 21, 2023

No obstante, Zabillah añadió que el Ministerio del Interior de Afganistán dio una instrucción especial a todos los funcionarios pertinentes para ayudar a las personas afectadas con sus recursos disponibles en las áreas dañadas por el sismo de hoy 21 de marzo.

Videos del sismo hoy 21 de marzo en Afganistán

En redes sociales circularon algunos videos sobre el momento del sismo en Afganistán. Incluso residentes de Pakistán compartieron fotografías de cómo quedaron cuarteadas sus casas después del temblor.

En redes sociales circularon algunos videos sobre el momento del sismo en Afganistán. Incluso residentes de Pakistán compartieron fotografías de cómo quedaron cuarteadas sus casas después del temblor.

En otros clips se pudo ver a la gente saliendo de sus casas u oficinas durante el sismo de hoy 21 de marzo. En otros se pudo ver cómo se movían las cosas por el fuerte temblor.