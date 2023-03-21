Se reporta sismo hoy 21 de marzo en Chile de 5.6; no hay daños

Se reportó un sismo hoy 21 de marzo en Chile de magnitud 5.6; el movimiento no requirió la activación de alerta de tsunami, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. El epicentro ocurrió a 17 km al noroeste de Melipilla, a una profundidad de 57 kilómetros.

Las autoridades no reportaron daños, heridos ni muertos por el sismo hoy 21 de marzo en Chile. Mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reunieron las condiciones para generar un tsunami en las costas.

El Servicio de Prevención y Respuesta antes Desastres de Chile (Senapred) indicó que el temblor se sintió en varias regiones entre Coquimbo y Ñuble.

Hora Local: 2023/03/21 14:38:13, mag: 5.6, Lat: -33.61, Lon: -71.31, Prof: 62.6, Loc : 12.55 km al NO de Melipilla — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 21, 2023

Videos del sismo hoy 21 de marzo en Chile

En redes sociales se difundieron varios videos del momento del sismo, en algunas imágenes se pudo apreciar cómo los habitantes salen de sus casa u oficinas, mientras que en otras se ve el fuerte movimiento de los objetos debido al sismo en Chile.

Un usuario de redes sociales compartió un clip del momento de un deslave en el Cerro de San Cristóbal. En las imágenes se vio el leve desprendimiento de rocas, aunque no se reportaron heridos ni daños por esta situación.

#Chile 🇨🇱 Imagenes desde el cerro san cristobal , momento el cual registra caida de rocas por sismo ocurrido en zona centro. pic.twitter.com/ioA5FtMlkD — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) March 21, 2023

#Temblor magnitud 5.5 (Preliminar) con epicentro al noroeste de #Melipilla, Región Metropolitana de Santiago desde Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Fecha y hora de Chile: 14:38 - 21 Marzo 2023 #Sismo #Earthquake #Chile #ViñadelMar pic.twitter.com/oH7jTx84mc — Verdeptune (@verdeptune) March 21, 2023

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este martes el centro sur de Chile sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales. Vídeo cortesía. #VIVOplay pic.twitter.com/8syEa0MxmD — VIVOplay (@vivoplaynet) March 21, 2023

¿Cuál ha sido el peor sismo en Chile?

Chile es uno de los países de Latinoamérica en donde más se reportan sismos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que se han reportado varios temblores fuertes en la nación.

El sismo en Chile más destructivo ocurrió el 24 de enero de 1939, con una magnitud de 8.3 que tuvo epicentro en la ciudad de Chillán. El temblor dejó un saldo de 24 mil muertos, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que es considerado el peor terremoto en la historia del país.