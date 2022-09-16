Este 15 de septiembre, cerca de las 23:00 horas, el Presidente de México saldrá a dar el Grito de Independencia y antes de rendirán los Honores a la Bandera. Pero, qué dice la ley sobre saludar al lábaro patrio al entonar el Himno Nacional?

Según el abanderamiento y protocolo para las ceremonias cívicas del Gobierno de México, se rinden Honores a la Bandera durante las ceremonias cívicas y se debe de interpretar el Himno Nacional.

Detalla que los Honores a la Bandera consisten en el saludo simultáneo de todas las personas que se encuentren presentes en el acto cívico.

¿Cómo se saluda a la Bandera de México y se canta el Himno Nacional?

Algunos de los errores al entonar el Himno Nacional es el saludo a la Bandera Nacional, por lo que las personas suelen confundir cuál es el momento en que se saluda.

El protocolo sobre las ceremonias cívicas indica que las personas deben saludar en posición de firmes y colocar la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo y a la altura del corazón.

Los hombres deberán de tener la cabeza descubierta cuando se saluda al lábaro patrio y cuando se entona el Toque de Bandera Mexicano.

Pero no se saluda al lábaro patrio cuando se entona el Himno Nacional ni cuando se realiza un izamiento de la Bandera.

“De manera respetuosa y con solemnidad, haciendo la demostración civil de respeto: en posición de firmes y los varones con la cabeza descubierta”, se lee en el texto.

Recuerda que el Himno Nacional se entona de acuerdo con el decreto de 1943 que retiró dos estrofas prohibidas.

¿Cómo debe saludar el Presidente de México a la bandera?

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, todas las personas, incluyendo el Presidente deberán saludar al lábaro patrio en posición firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, a la altura del corazón, y con la palma hacia abajo.

¿Por qué hacemos Honores a la Bandera?

La Bandera es un símbolo patrio, por lo que los mexicanos como un deber cívico realizan honores a la bandera como una forma de demostrar respeto a la nación y amor por el lábaro patrio.