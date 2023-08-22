Yucatán tiene bandera propia: Este es su significado

El estado de Yucatán izó por primera vez en 182 años la bandera de la entidad. En un acto oficial, Mauricio Vila, gobernador de la entidad y Renán Barrera, alcalde de Mérida, presenciaron el izamiento del símbolo estatal.

La bandera colocada ayer lunes tiene 24.5 metros de largo y 14.5 de ancho, la cual fue sostenida por 20 elementos de las fuerzas de seguridad locales. Sin embargo, ¿qué significa este símbolo?

Por primera vez desde 1841, realizamos el izamiento oficial de la bandera de #Yucatán junto con autoridades civiles y militares, cumpliendo con la reforma al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el reconocimiento de nuestro símbolo… pic.twitter.com/dbgOil4oQI — Mauricio Vila (@MauVila) August 21, 2023

¿Qué significa la bandera de Yucatán?

La bandera de Yucatán está dividida en dos partes: a la izquierda un lienzo verde y a la derecha, uno con tres divisiones de color rojo arriba y abajo, con una franja blanca en el medio.

En la parte color verde, están las cinco estrellas que representan a los cinco departamentos que conformaban Yucatán en el decreto del 30 de noviembre de 1840: Mérida, Izamal, Valladolid, Tekax y Campeche.

La primera vez que apareció esta bandera fue en 1841, cuando el Ayuntamiento de Mérida fue intervenido por un grupo de personas sin armas, para solicitar que el municipio de Mérida pidiera al Congreso que Yucatán se declare independiente.

Después de 182 años, se puede ver ondear legalmente la bandera de Yucatán pic.twitter.com/OCFXVx8XQa — Iguano (@iguanomolina) August 22, 2023

En ese entonces, Yucatán, Campeche y Quintana Roo estaban contemplados en la Península yucateca y la Constitución de las Siete Leyes, implantada por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna, establecía un gobierno centralista.

El 16 de marzo de 1841, Miguel Barbachano, Martín Peraza y otras personas ingresan a la Sala Consistorial para pedir la independencia de Yucatán y, algunos de los solicitantes, subieron al techo del Palacio Municipal para izar la bandera del estado.

La entidad pidió su independencia del gobierno centralista, pero dicho proceso fue temporal. El 17 de agosto de 1848, el entonces gobernador de Yucatán, Miguel Barbachano, firmó el decreto de reincorporación a México, después de que los habitantes se lo solicitaran.

¡Lo logramos!

Me llena de orgullo ver ondear la bandera de Yucatán después de tantos años que estuviera prohibido.



Celebro la iniciativa del Gobierno, seguiremos insistiendo en la aprobación del Congreso Local y para que en todas las escuelas y edificios públicos, así como los… pic.twitter.com/STWJZiRROT — JC Ramírez Marín (@jc_ramirezmarin) August 21, 2023

¿Por qué Yucatán puede izar su bandera?

El gobernador Mauricio Vila especificó en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, que debido a la reforma del artículo 166 de la Constitución Política es posible realizar el izamiento de esta bandera.

El artículo menciona, en su fracción X, adicionada el 8 de mayo de 2023 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, que:

“Las Legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local”.