¿Se acerca el fin de la guerra? Irán envía delegación a Islamabad para negociar con Estados Unidos este jueves

Un nuevo movimiento diplomático podría marcar un punto clave en la guerra en Medio Oriente ; una delegación de Irán llegó este jueves a Islamabad, en Pakistán , para iniciar conversaciones directas con Estados Unidos, en un intento por frenar el conflicto que ha elevado la tensión en la región.

El anuncio fue confirmado por el embajador iraní en Pakistán, quien adelantó que las reuniones estarán basadas en una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán; el objetivo, dijo, es abrir un camino hacia una solución negociada, pese al escepticismo existente por el incumplimiento de acuerdos previos.

"A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní, debido a las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática, la delegación iraní, invitada por el Honorable Primer Ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones", explicó en redes.

¿Qué busca Irán en las negociaciones?

De acuerdo con la información disponible, la delegación iraní llega con una propuesta que incluye temas sensibles; entre ellos, el control del estrecho de Ormuz, el desarrollo de su programa nuclear y otras condiciones que anteriormente han sido rechazada por Washington.

Aunque no se han revelado los nombres de los negociadores iraníes, el mensaje es claro; Teherán busca posicionar su agenda en un momento en el que la presión internacional y el desgaste del conflicto han abierto la puerta a un posible diálogo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISIS ENTRE TRUMP Y LA OTAN POR IRÁN: ACUSA FALTA DE APOYO Y PONE EN DUDA LA ALIANZA MILITAR

Despite skepticism of Iranian public opinion due to repeated ceasefire violations by Israeli regime to sabotage the diplomatic initiative, invited by Hon. PM Shehbaz Sharif, Iranian delegation arrives tonight in Islamabad for serious talks based on 10 points proposed by Iran. — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 9, 2026

Estados Unidos confirma su participación

Por parte de Estados Unidos, la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente encabezará el equipo negociador; las conversaciones están planteadas como un intento por alcanzar un acuerdo que permita reducir la escalada del conflicto.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha cuestionado la viabilidad de los puntos planteados por Irán; en ocasiones anteriores, los ha calificado como inaceptables, lo que anticipa un proceso complejo.

Islamabad se blinda ante las negociaciones

El arribo de las delegaciones ha activado un fuerte operativo de seguridad en Islamabad; autoridades paquistaníes desplegaron cientos de elementos policiales y paramilitares, además de reforzar accesos a zonas estratégicas de la ciudad.

La llamada “Zona Roja”, donde se ubican edificios gubernamentales y embajadas, fue acordonada con contenedores y vigilancia adicional; incluso el hotel donde se alojarán las delegaciones permanece bajo estrictas medidas de resguardo.